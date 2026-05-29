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Radares

Los radares con inteligencia artificial llegan a España a partir de junio

Estos aparatos de última generación funcionan en altura sin necesidad de cabina en el suelo y detectarán otras infracciones más allá de los excesos de velocidad

Los radares con inteligencia artificial llegan a España a partir de junio

Los radares con inteligencia artificial llegan a España a partir de junio / Jesús Hellín - Europa Press

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El Ayuntamiento de Pamplona ha adquirido cuatro nuevos radares dotados con tecnología de inteligencia artificial para sumarlos a los cuatro que ya tiene en propiedad. Con esta inversión, el consistorio busca vigilar de forma más eficiente el cumplimiento de las normas de circulación, controlar los excesos de velocidad y reducir el índice de siniestralidad dentro del casco urbano.

La previsión es que estos dispositivos comiencen a operar durante el próximo mes de junio, una vez que superen de forma definitiva las fases de homologación obligatorias ante el Centro Español de Metrología.

Adiós a las cabinas a pie de calle

A diferencia de los cinemómetros tradicionales, estos nuevos modelos presentan un diseño compacto e integrado que permite prescindir de las aparatosas cabinas de protección instaladas en las aceras.

Los dispositivos se colocarán en báculos laterales, medianas o pórticos a gran altura y su arquitectura exterior está preparada para soportar la intemperie y un rango de temperaturas extremas que va desde los -30 hasta los 70 grados.

Capacidad para controlar todo el tráfico a la vez

El verdadero salto cualitativo de estos aparatos radica en su software de inteligencia artificial. En lugar de monitorizar un único carril de circulación, su radio de acción es capaz de abarcar varios carriles al mismo tiempo, detectando de forma bidireccional tanto a los vehículos que se aproximan como a los que se alejan.

La tecnología permite además configurar límites de velocidad completamente independientes para cada carril de la vía, establecer zonas de disparo autónomas y cubrir un rango de medición total que va desde los 10 hasta los 320 km/h. Además, el sistema está preparado para detectar otro tipo de infracciones de tráfico más allá de la velocidad pura.

Primeras ubicaciones y coste del despliegue

Aunque el plan de movilidad de la ciudad contempla que los ocho radares vayan rotando de forma continua, el ayuntamiento cuenta actualmente con once cabinas fijas distribuidas en las arterias con mayor densidad circulatoria. Inicialmente, las cuatro nuevas unidades se estrenarán en los siguientes puntos:

  • La avenida del Ejército.
  • La avenida de Gipuzkoa, junto al puente de Oblatas.
  • La calle Sadar.
  • La calle Paseo de Santa Lucía.

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Por norma general, los dispositivos están programados para activarse al superar los 50 km/h, que es el límite genérico establecido en las vías seleccionadas para su estreno. 

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