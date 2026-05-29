Este es el Lotus Emira para disfrutar en circuito

El Lotus Emira 420 Sport quiere ser la versión más enfocada a la conducción dentro de la gama Emira. La marca británica ha tomado como base el deportivo de motor central que ya conocíamos y ha trabajado sobre tres frentes muy concretos: menos peso, más apoyo aerodinámico y una respuesta más directa al volante. El resultado es un modelo que sube hasta los 420 CV y que también introduce por primera vez un techo desmontable para la familia Emira.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

La idea de Lotus pasa por reforzar el lado más purista del coche, especialmente para quienes buscan un uso más intensivo en carretera de curvas o incluso en circuito. El nuevo motor turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros desarrolla 500 Nm de par y va asociado a una transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades. Según la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 300 km/h.

Donde más se nota el cambio frente al Emira Turbo es en el paquete opcional Lightweight Handling Pack. Lotus asegura que esta configuración permite rebajar el peso en 25 kg y, al mismo tiempo, generar 25 kg adicionales de carga aerodinámica. Para conseguirlo recurre a elementos como un escape de titanio, batería de iones de litio, piezas de fibra de carbono y amortiguadores Multimatic regulables en dos vías. También añade una aplicación específica para registrar tiempos de vuelta.

Más apoyo aerodinámico

El trabajo aerodinámico no se queda solo en cifras. El Emira 420 Sport modifica buena parte de su carrocería con un splitter delantero nuevo, entradas de aire revisadas, faldones laterales más extendidos y un portón trasero con rejillas de ventilación. Lotus explica que estos cambios mejoran la refrigeración en varios puntos clave del coche, incluyendo frenos y radiadores, algo especialmente importante cuando se rueda de forma exigente.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

La marca también hace referencia a ciertos guiños visuales al histórico Lotus Esprit Turbo, aunque sin romper la línea general del Emira actual. El diseño sigue siendo reconocible, pero esta variante busca transmitir una imagen más agresiva y más próxima al uso deportivo.

A nivel de chasis, Lotus mantiene la estructura de aluminio extruido y la suspensión de doble horquilla, aunque introduce cambios específicos para esta versión. La carrocería queda 5 mm más baja, hay nuevos reglajes de suspensión y neumáticos de altas prestaciones. La dirección asistida electrohidráulica continúa siendo uno de los elementos centrales del coche, algo lógico en un modelo que quiere seguir apostando por sensaciones más analógicas en plena era de electrificación masiva.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

Dentro del habitáculo también aparecen algunos cambios orientados a reforzar esa sensación de coche más enfocado al conductor. El Emira 420 Sport incorpora nuevas levas de cambio en fibra de carbono y mantiene una configuración interior bastante centrada en la conducción, con asientos ajustables eléctricamente en 12 posiciones. Lotus habla además de una respuesta más rápida en el accionamiento del cambio.

Techo desmontable y nuevas opciones de personalización

Una de las novedades más llamativas es la llegada de un panel de techo de cristal tintado extraíble. Es la primera vez que esta solución aparece en el Emira y estará disponible para toda la gama. El panel puede desmontarse y guardarse detrás de los asientos en una bolsa específica, permitiendo transformar el coche en una especie de targa sin alterar, según la marca, el comportamiento dinámico.

Lotus amplía también las opciones de personalización. El cliente podrá escoger entre nueve diseños de llantas, incluyendo nuevas llantas forjadas de 20 pulgadas, además de una gama de 16 colores exteriores. Entre ellos aparece el nuevo Tangelo Orange, exclusivo para esta versión.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

En el interior habrá dos nuevos paquetes opcionales. Uno añade más superficies en fibra de carbono y otro incorpora detalles pintados a mano en color naranja repartidos por el habitáculo. Son elementos muy orientados a quien busca un Emira más llamativo y con un acabado más exclusivo.

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El Lotus Emira 420 Sport ya admite pedidos en España con un precio desde 132.500 euros y las primeras entregas están previstas a partir de agosto de 2026.