Novedad
Lexus concreta la autonomía, capacidad de carga y acabados del nuevo ES
El modelo ya se había presentado , pero ahora la firma japonesa concreta ahora autonomías por versión, tiempos de carga, capacidad de maletero, acabados y más equipamiento
Ya conocemos más datos del Lexus ES, un modelo presentado en 2025 y del que hasta ahora sabíamos sus líneas generales: nueva generación, carrocería más grande, diseño inspirado en el LF-ZC, versiones híbridas y eléctricas, pantalla multimedia de 14 pulgadas y una evolución importante en seguridad. Lexus completa ahora esa información con cifras que ayudan a entender mejor la gama, desde la autonomía real de cada eléctrico hasta los tiempos de carga, el maletero o los acabados disponibles.
La berlina mantiene una oferta dividida entre una versión híbrida, el ES 300h, y dos eléctricas, los ES 350e y ES 500e. Esto ya lo sabíamos, pero la marca concreta ahora qué ofrece cada variante y dónde quedan las diferencias entre ellas. El ES 300h estrena la sexta generación híbrida de Lexus, que combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros con una batería de iones de litio más compacta y ligera. La potencia total es de 196 CV, con tracción delantera o con tracción total E-Four, una opción que aparece por primera vez en un Lexus ES híbrido.
Respecto a las dos versiones eléctricas. el ES 350e tiene tracción delantera, 224 CV y una batería de 77 kWh. Su autonomía homologada se mueve entre 493 y 581 km WLTP, según configuración. El ES 500e sube a 343 CV, utiliza tracción total DIRECT4 y monta una batería de 75 kWh. En este caso, la autonomía va de 465 a 529 km WLTP.
Como vemos, la versión más potente no es la que anuncia más alcance. El ES 500e compensa con más potencia, tracción total y el sistema Lexus Interactive Manual Drive, una función que simula una conducción con marchas mediante levas tras el volante. Es una solución poco habitual en un eléctrico y busca dar más implicación al conductor, aunque su utilidad real dependerá mucho del tipo de usuario.
Carga, maletero y acabados
Lexus también concreta los tiempos de carga de los eléctricos. En corriente continua a 150 kW, la batería puede pasar del 10 al 80% en 28 minutos. En corriente alterna a 22 kW, la recarga del 10 al 100% requiere cuatro horas. Además, el ES incorpora preacondicionamiento de batería, que puede activarse manualmente, programarse o funcionar de forma automática a través de la navegación antes de llegar a un punto de carga.
Lexus ha desvelad por fin el tamaño del maletero, que queda fijado en 517 litros para las versiones eléctricas y en 493 litros para las híbridas sin rueda de repuesto. La diferencia se debe a la ubicación de la batería de 12V en el híbrido. Es un dato práctico que hasta ahora faltaba para valorar el ES como berlina familiar o de viajes, especialmente teniendo en cuenta que el modelo supera los cinco metros de largo.
El nuevo ES incluye asientos posteriores reclinables entre 28 y 38 grados, calefacción, ventilación, masaje y un soporte extensible para las piernas en la plaza situada detrás del acompañante. El asiento delantero derecho también puede plegarse eléctricamente hacia delante para ganar más espacio.
La distancia entre los asientos delanteros y traseros en posición normal es de 1.102 mm, 77 mm más que antes. El reposabrazos trasero integra los mandos de los asientos, la climatización, las cortinillas y los cinco modos de masaje. También hay dos puertos USB traseros de 45 W.
Tres acabados
La gama de esta berlina se articula en torno a tres acabados. El ES 300h estará disponible con Signature y Exclusive, mientras que los eléctricos ES 350e y ES 500e se ofrecerán con Signature y Omotenashi+. Todas las versiones montan de serie llantas de 19 pulgadas Efficient Design. Las llantas de 21 pulgadas quedan reservadas a los eléctricos, con diseños específicos para el 350e y el 500e.
El acabado Exclusive del híbrido añade elementos como Digital Key, asistencia al aparcamiento 360 grados, espejo retrovisor interior digital y equipo de sonido Mark Levinson de 17 altavoces. En los eléctricos, el acabado Omotenashi+ suma suspensión variable adaptativa, faros delanteros MultiLED de alta resolución con iluminación adaptativa y un paquete de confort trasero más ambicioso.
En conectividad, el sistema Lexus Advanced estrena una pantalla táctil de 14 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, memoria de 256 GB y una velocidad de procesamiento cuatro veces superior. La nueva Smart Digital Key+ puede integrarse en el móvil o en un reloj inteligente compatible y compartirse con hasta seis usuarios. El Lexus Safety System+ 4.0 también añade cifras concretas: el ángulo de visión horizontal aumenta un 115% y la distancia de detección crece un 170% frente al sistema anterior.
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