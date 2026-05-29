Lexus concreta la autonomía, capacidad de carga y acabados del nuevo ES

Ya conocemos más datos del Lexus ES, un modelo presentado en 2025 y del que hasta ahora sabíamos sus líneas generales: nueva generación, carrocería más grande, diseño inspirado en el LF-ZC, versiones híbridas y eléctricas, pantalla multimedia de 14 pulgadas y una evolución importante en seguridad. Lexus completa ahora esa información con cifras que ayudan a entender mejor la gama, desde la autonomía real de cada eléctrico hasta los tiempos de carga, el maletero o los acabados disponibles.

Lexus ES / Lexus

La berlina mantiene una oferta dividida entre una versión híbrida, el ES 300h, y dos eléctricas, los ES 350e y ES 500e. Esto ya lo sabíamos, pero la marca concreta ahora qué ofrece cada variante y dónde quedan las diferencias entre ellas. El ES 300h estrena la sexta generación híbrida de Lexus, que combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros con una batería de iones de litio más compacta y ligera. La potencia total es de 196 CV, con tracción delantera o con tracción total E-Four, una opción que aparece por primera vez en un Lexus ES híbrido.

Respecto a las dos versiones eléctricas. el ES 350e tiene tracción delantera, 224 CV y una batería de 77 kWh. Su autonomía homologada se mueve entre 493 y 581 km WLTP, según configuración. El ES 500e sube a 343 CV, utiliza tracción total DIRECT4 y monta una batería de 75 kWh. En este caso, la autonomía va de 465 a 529 km WLTP.

detalle del faro del Lexus ES / Lexus

Como vemos, la versión más potente no es la que anuncia más alcance. El ES 500e compensa con más potencia, tracción total y el sistema Lexus Interactive Manual Drive, una función que simula una conducción con marchas mediante levas tras el volante. Es una solución poco habitual en un eléctrico y busca dar más implicación al conductor, aunque su utilidad real dependerá mucho del tipo de usuario.

Carga, maletero y acabados

Lexus también concreta los tiempos de carga de los eléctricos. En corriente continua a 150 kW, la batería puede pasar del 10 al 80% en 28 minutos. En corriente alterna a 22 kW, la recarga del 10 al 100% requiere cuatro horas. Además, el ES incorpora preacondicionamiento de batería, que puede activarse manualmente, programarse o funcionar de forma automática a través de la navegación antes de llegar a un punto de carga.

Lexus ES / Lexus

Lexus ha desvelad por fin el tamaño del maletero, que queda fijado en 517 litros para las versiones eléctricas y en 493 litros para las híbridas sin rueda de repuesto. La diferencia se debe a la ubicación de la batería de 12V en el híbrido. Es un dato práctico que hasta ahora faltaba para valorar el ES como berlina familiar o de viajes, especialmente teniendo en cuenta que el modelo supera los cinco metros de largo.

El nuevo ES incluye asientos posteriores reclinables entre 28 y 38 grados, calefacción, ventilación, masaje y un soporte extensible para las piernas en la plaza situada detrás del acompañante. El asiento delantero derecho también puede plegarse eléctricamente hacia delante para ganar más espacio.

Maletero del Lexus ES / Lexus

La distancia entre los asientos delanteros y traseros en posición normal es de 1.102 mm, 77 mm más que antes. El reposabrazos trasero integra los mandos de los asientos, la climatización, las cortinillas y los cinco modos de masaje. También hay dos puertos USB traseros de 45 W.

Tres acabados

La gama de esta berlina se articula en torno a tres acabados. El ES 300h estará disponible con Signature y Exclusive, mientras que los eléctricos ES 350e y ES 500e se ofrecerán con Signature y Omotenashi+. Todas las versiones montan de serie llantas de 19 pulgadas Efficient Design. Las llantas de 21 pulgadas quedan reservadas a los eléctricos, con diseños específicos para el 350e y el 500e.

Interior del Lexus ES / Lexus

El acabado Exclusive del híbrido añade elementos como Digital Key, asistencia al aparcamiento 360 grados, espejo retrovisor interior digital y equipo de sonido Mark Levinson de 17 altavoces. En los eléctricos, el acabado Omotenashi+ suma suspensión variable adaptativa, faros delanteros MultiLED de alta resolución con iluminación adaptativa y un paquete de confort trasero más ambicioso.

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En conectividad, el sistema Lexus Advanced estrena una pantalla táctil de 14 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, memoria de 256 GB y una velocidad de procesamiento cuatro veces superior. La nueva Smart Digital Key+ puede integrarse en el móvil o en un reloj inteligente compatible y compartirse con hasta seis usuarios. El Lexus Safety System+ 4.0 también añade cifras concretas: el ángulo de visión horizontal aumenta un 115% y la distancia de detección crece un 170% frente al sistema anterior.