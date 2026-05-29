La DGT cambia las normas para autocaravanas y furgonetas camper, nuevas ITV y reglas de estacionamiento

La Dirección General de Tráfico ha actualizado la normativa que regula las autocaravanas y las furgonetas camperizadas en España. La nueva instrucción, que sustituye y amplía la publicada en 2023, introduce cambios importantes en los plazos de la ITV y aclara aspectos relacionados con el estacionamiento y las áreas habilitadas para este tipo de vehículos.

Una de las principales novedades afecta a la frecuencia de las inspecciones técnicas. A partir de ahora, las autocaravanas deberán pasar la ITV cada dos años cuando tengan más de cuatro años de antigüedad y anualmente cuando superen los diez años.

En el caso de las furgonetas camperizadas o “furgón vivienda”, la normativa es más exigente: tendrán que pasar la ITV todos los años hasta los diez años de antigüedad y, a partir de esa edad, cada seis meses.

La DGT aclara cómo pueden estacionar

La nueva instrucción también recuerda que las autocaravanas pueden realizar maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, siempre que no desplieguen elementos exteriores o desarrollen actividades consideradas acampadas.

La normativa que regula las autocaravanas y las furgonetas camperizadas en España / Archivo

Esta aclaración llega tras la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2018, en la que se reconoce que los ayuntamientos pueden limitar el tiempo de estacionamiento o prohibir la acampada de caravanas y autocaravanas en determinadas zonas urbanas.

De esta forma, estacionar y acampar siguen siendo conceptos distintos a efectos legales, algo que llevaba años generando dudas entre muchos usuarios de este tipo de vehículos.

Nuevas áreas y señal específica

La instrucción también incorpora novedades relacionadas con las áreas de acogida para autocaravanas, consideradas modalidad de alojamiento turístico en varias comunidades autónomas como Navarra, Extremadura o Madrid.

Estas zonas deberán ofrecer servicios específicos para este tipo de vehículos y contar con señalización adecuada. Precisamente para ello, la DGT ha incorporado al catálogo oficial la nueva señal vertical S-128, destinada a identificar los puntos de vaciado para caravanas y autocaravanas.

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Con esta actualización, Tráfico busca adaptar la normativa al crecimiento del turismo itinerante y aclarar algunos de los aspectos que más dudas generaban entre conductores y administraciones locales.