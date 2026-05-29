Estos son los coches que vende Zeekr, la marca de lujo de Geely, y los que llegarán a España

Es un esquema que se repite en varios grupos chinos, un mercado en el que se sabe que el gusto por el lujo en el sector del automóvil abunda. En este caso, Zeekr es la marca premium dentro del grupo Geely (para que nos entendamos, lo que Lexus es a Toyota, por ejemplo).

Si bien el grupo Geely se fundó en 1986 y es uno de los grupos de automoción privados más grandes de China, su marca de lujo llegó bastante más tarde. Zeekr se funda en el año 2021 y en su corto tiempo de vida ya ha matriculado más de 751.000 coches. Sus claves son la unión de la tecnología e ingeniería con un diseño de tintes muy escadinavos, ya que su centro de diseño está situado en Gotemburgo (Suecia). Esto no es de extrañar, ya que el grupo Geely tiene la propiedad de Volvo y también la de Polestar. Cuenta, además con un centro de desarrollo tambié ncerca de Gotemburgo.

El resultado son coches con aires deportivos, modernos pero sin ser estridentes, y cargados hasta los dientes con tecnología enfocada tanto a las prestaciones del coche como a la comodidad de conductores y pasajeros. Los coches utilizan la arquitectura SEA del grupo Geely y, por ejemplo, el encargado del diseño es el exdirector de Audi Stefan Sielaff. Fichando a profesionales consolidados en la industria europea, las marcas chinas se aseguran que sus coches encajen, por estética, entre los gustos de los conductores europeos.

Todos los coches de Zeekr

Actualmente, Zeekr cuenta con casi una decena de modelos eléctricos en su cartera. Muchos de ellos están por el momento enfocados en el mercado local, pero algunos ya se venden internacionalmente.

Zeekr 007: una berlina eléctrica mediana que sirve de base técnica para el mercado asiático.

una berlina eléctrica mediana que sirve de base técnica para el mercado asiático. Zeekr 009: un monovolumeneléctrico de súper lujo enfocado al transporte ejecutivo y familiar VIP.

un monovolumeneléctrico de súper lujo enfocado al transporte ejecutivo y familiar VIP. Zeekr Mix: un vehículo de estilo monovolumen compacto con un diseño futurista y puertas correderas revolucionarias, pensado para la máxima habitabilidad urbana.

un vehículo de estilo monovolumen compacto con un diseño futurista y puertas correderas revolucionarias, pensado para la máxima habitabilidad urbana. Zeekr 8X / 8X Hyper: un SUV de altísimo rendimiento con variantes radicales que alcanzan potencias de hasta 1.380 CV en sus especificaciones Hyper

un SUV de altísimo rendimiento con variantes radicales que alcanzan potencias de hasta 1.380 CV en sus especificaciones Hyper Zeekr 001 FR: la versión extrema de circuito del 001, un hiperdeportivo con cuatro motores eléctricos y más de 1.200 CV de potencia.

A estos modelos hay que sumar los que ya está confirmado que lleguen a España, que por el momento serán cuatro y empezarán a vender en este mismo 2026 a través del grupo Salvador Caetano Auto.

Zeekr 01 / Zeekr

Zeekr X: es el modelo de acceso y el más pequeño de la familia, un SUV compacto enfocado a la conducción en ciudad pero con prestaciones deportivas. Llega a los 4,43 metros de largo y tiene variante de tracción trasera (272 CV) y AWD (428 CV). La autonomía va de los 420 kilómetros a los 446. Los precios van desde los 37.990 euros a los 47.490 euros.

es el modelo de acceso y el más pequeño de la familia, un SUV compacto enfocado a la conducción en ciudad pero con prestaciones deportivas. Llega a los 4,43 metros de largo y tiene variante de tracción trasera (272 CV) y AWD (428 CV). La autonomía va de los 420 kilómetros a los 446. Zeekr 7GT: un sedán puramente eléctrico con arquitectura de 800V concebido para rivalizar directamente contra las berlinas de alta gama en Europa, con 4,81 metros de largo. La potencia en versión RWD es de 422 CV y en la AWD Performance, de 646 CV. La autonomía, según versión, llega a los 655 kilómetros. El precio empieza en los 45.990 y llega a los 59.990 euros.

un sedán puramente eléctrico con arquitectura de 800V concebido para rivalizar directamente contra las berlinas de alta gama en Europa, con 4,81 metros de largo. La potencia en versión RWD es de 422 CV y en la AWD Performance, de 646 CV. La autonomía, según versión, llega a los 655 kilómetros. Zeekr 7X: el SUV familiar por excelencia de la marca. Destaca por haber obtenido 5 estrellas Euro NCAP y ofrecer un gran espacio de carga, con hasta 4,82 metros de largo. Las potencias van de los 421 CV a los 646 CV, con autonomías entre los 480 y los 615 kilómetros. Desde los 52.990 a los 62.990 euros.

el SUV familiar por excelencia de la marca. Destaca por haber obtenido 5 estrellas Euro NCAP y ofrecer un gran espacio de carga, con hasta 4,82 metros de largo. Las potencias van de los 421 CV a los 646 CV, con autonomías entre los 480 y los 615 kilómetros. Zeekr 001: es el buque insignia y el modelo más grande disponible en el mercado español. Tiene una estética a medio camino entre berlina y coche familiar crossover, con 4,95 metros de largo. La potencia se mueve entre los 272 y los 544 CV segú mla versión y la autonomía llega hasta los 620 kilómetros. Entre 59.990 euros hasta los 72.990 euros en su versión más potente y prestacional.

Zeekr X7 / Xavier Pérez

Internacionalización relámpago

Y es que Zeekr se encuentra en una fase muy avanzada de su internacionalización, aunque es cierto que ya nace con una cierta mentalidad global al colocar su centro de diseño en Suecia. De esta manera, el desarrollo de los automóviles ha incorporado desde el principio los estándares europeos de diseño y calidad. Después de presentarse en 2021, en 2023 ya comenzó la fase piloto de comercialización de estos coches en el norte de Europa, conocido por ser terreno de coches eléctricos. De ahí, en 2024 y 2025, la marca dio el salto a Latinoamérica y Asia-Oriente Medio.

Noticias relacionadas

Este 2026, la ofensiva internacional de Zeekr, una de las más rápidas que haya visto el sector de la automoción global, se traslada a los principales mercados de la Unión Europea: España, Italia, Francia y Alemania.