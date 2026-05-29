BYD recibe el Premio Mejor Solución Tecnológica por su tecnología Dual Mode DM-i

El sector de la automoción, la movilidad y la tecnología se dio cita en la cuarta edición de la Gala Neomotor, el certamen organizado por Prensa Ibérica para congregar a los máximos representantes y expertos de esta industria.

El escenario elegido para este encuentro fue el Hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se premió la trayectoria de las empresas, iniciativas y profesionales más relevantes en un momento de profundos cambios para el automóvil. A lo largo del evento, los discursos y galardones giraron en torno a los grandes retos del sector, como la transición hacia el coche eléctrico, el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente, la transformación de las fábricas y las nuevas alternativas de transporte.

Esta convocatoria, que contó con el apoyo de firmas como Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, sirvió también para consolidar la apuesta del grupo editorial por la divulgación del motor a través de su canal especializado Neomotor, sus diferentes periódicos y su suplemento semanal.

Alberto de Aza, country manager en España de BYD, recogió el Premio Mejor Solución Tecnológica, otorgado por Luis Caballero, director del negocio de automóviles y alianzas de MAPFRE España / Juan Pelegrin

Premio Mejor Solución Tecnológica

El Premio Mejor Solución Tecnológica fue para BYD, por su tecnología Dual Mode DM-i, una propuesta híbrida enchufable que prioriza el uso del motor eléctrico para mejorar la eficiencia y el agrado de conducción. Luis Caballero, director del negocio de automóviles y alianzas de Mapfre España, entregó el reconocimiento a Alberto de Aza, country manager en España de BYD.

Consolidada como uno de los mayores gigantes mundiales en la producción de vehículos enchufables, la corporación destaca en la industria por controlar de forma interna todo su ecosistema de fabricación, incluyendo el desarrollo de sus propias plataformas y baterías de última generación. Su actividad se centra en expandir una gama de modelos eléctricos e híbridos orientados a democratizar la movilidad sostenible, ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas que buscan resolver las dudas del gran público sobre la autonomía y los tiempos de carga en los trayectos de larga distancia.

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De Aza recordó que “BYD presentó en 2008 su tecnología híbrida enchufable y desde entonces más de ocho millones de clientes han elegido esta solución”. Además, destacó que “gracias a nuestros clientes, concesionarios y equipo, BYD es hoy la marca que más híbridos enchufables comercializa en España”.