BYD y Electra se unen para 'democratizar' la recarga rápida en España

La recarga ultrarrápida da un paso importante en España. BYD y Electra han firmado una alianza estratégica para facilitar el acceso a carga rápida y reducir el coste para miles de conductores de coches eléctricos. El acuerdo beneficiará inicialmente a unos 1.000 usuarios y puede marcar un gran cambio en la movilidad eléctrica, facilitanto el uso de estos coches también fuera de las ciudades.

La principal novedad del acuerdo es que los nuevos compradores de vehículos BYD tendrán acceso a descuentos especiales en la red de Electra durante una primera fase de cinco meses. Se ha firmado entre BYD Harmony Auto Spain, la distribuidora oficial de los vehículos eléctricos BYD, y la empresa de infraestructura recarga.

Cargar el coche rápido por menos de 15 euros

Según la información de precios de Electra, los usuarios pueden cargar su coche eléctrico por precios desde 0,19 €/kWh hasta 0,29 €/kWh, dependiendo de suscripciones y ofertas. Con el acuerdo, los compradores de un nuevo BYD podrán acceder al rango más bajo del coste de la recaga. Las cifras son competitivas dentro de los precios habituales para la recarga pública ultrarrápida en España.

Por ejemplo, una recarga de 50 kWh podría costar entre 9,5 y 14,5 euros; lo suficiente para recorrer entre 300 y 400 kilómetros en muchos modelos eléctricos actuales. Esto reduce notablemente el coste por kilómetro frente a combustibles tradicionales y mejora uno de los aspectos más criticados de la movilidad eléctrica: el precio de la carga rápida pública.

La colaboración entre BYD y Electra busca resolver dos de las principales preocupaciones de los usuarios: encontrar puntos de carga rápidos y fiables y reducir los tiempos de espera durante viajes largos.

300 puntos de recarga rápida en 2026

Electra ya dispone de cerca de 100 puntos de recarga activos en España y prevé superar los 300 durante 2026, con fuerte presencia en grandes ciudades y corredores estratégicos. La compañía está especializada en estaciones ultrarrápidas capaces de recuperar gran parte de la batería en pocos minutos, algo especialmente importante para quienes usan el coche eléctrico a diario o realizan trayectos frecuentes por carretera.

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El acuerdo también encaja con la estrategia tecnológica de BYD, una de las marcas que más está impulsando la carga de alta potencia. La compañía ya ha adelantado plataformas capaces de recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en apenas cinco minutos en condiciones ideales gracias a sistemas de hasta 1 MW de potencia. Además, modelos recientes de la marca ya incorporan arquitecturas de 800 voltios y cargas rápidas superiores a 200 kW, acercando tiempos de recarga cada vez más similares a una parada convencional para repostar.