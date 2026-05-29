Curiosidades
Consiguen arrancar un Saab abandonado en un bosque tras 55 años parado
El modelo sueco de 1961, equipado con un raro motor de dos tiempos, ha vuelto a ponerse en marcha gracias al trabajo de un aficionado especializado en rescates de coches clásicos
Volver a arrancar un coche antiguo puede parecer algo habitual entre aficionados al motor clásico. Pero la historia cambia cuando el vehículo lleva más de medio siglo abandonado en un bosque. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con un Saab 95 de 1961 que ha conseguido volver a ponerse en marcha después de 55 años parado.
El responsable del proyecto es el sueco Hampus Granström, creador de contenido especializado en rescates de vehículos clásicos abandonados. A través de su canal de YouTube suele mostrar recuperaciones de coches olvidados, aunque en esta ocasión el estado del Saab era especialmente delicado.
Un raro Saab de dos tiempos
El Saab 95 debutó en 1959 y destacaba por utilizar un peculiar motor tricilíndrico de dos tiempos y 841 centímetros cúbicos. Esta mecánica desarrollaba 38 caballos y 81 Nm de par, suficientes para alcanzar los 120 km/h.
Posteriormente, la marca sueca sustituyó este propulsor por un motor V4 de origen Ford Taunus, más potente y fiable, que elevó la potencia hasta los 65 caballos.
Precisamente por eso, las primeras unidades equipadas con el motor de dos tiempos se han convertido hoy en auténticas rarezas dentro del mundo del automóvil clásico.
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