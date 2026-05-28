La evolución de las motos eléctricas ya no se limita únicamente a ganar autonomía o mejorar las prestaciones de sus motores. Ahora también empieza a librarse otra batalla igual de importante: la del comportamiento dinámico. Y ahí es donde Zero Motorcycles quiere marcar diferencias. La firma estadounidense acaba de anunciar una nueva colaboración con Sirris Suspension para desarrollar una gama de suspensiones específicas destinadas a las Zero XB y XE, dos modelos que representan el lado más aventurero y off-road de la familia X Line.

Zero Motorcycles lleva las X Line al siguiente nivel off-road / Zero

La idea detrás de este proyecto era clara desde el principio: crear un sistema de suspensiones capaz de aprovechar las particularidades de una moto eléctrica ligera. Porque una e-moto no se comporta igual que una moto convencional. La distribución de pesos, la ausencia de inercias mecánicas o la entrega instantánea de par obligan a replantear completamente el trabajo de suspensiones si realmente se busca sacar el máximo rendimiento fuera del asfalto.

Para ello, Zero Motorcycles se ha aliado con Sirris Suspension, una compañía especializada en suspensiones de altas prestaciones para motos eléctricas de off-road. Una colaboración que une la experiencia de Zero en integración y puesta a punto dinámica con el conocimiento técnico de Sirris en competición y desarrollo específico para cada modelo.

El resultado son nuevos conjuntos de suspensión diseñados desde cero para las XB y XE. En el caso de la Zero XB, la protagonista es la nueva horquilla Sirris F43 CMX, una solución mucho más avanzada que la suspensión original. Su sistema interno sellado permite un funcionamiento más estable y preciso tanto en pistas de tierra como en conducción urbana o deportiva.

Además, uno de sus grandes argumentos es la capacidad de personalización. La horquilla permite ajustes completos y diferentes configuraciones de muelle según el peso del conductor, el tipo de conducción o el terreno. Incluso es posible montar configuraciones distintas entre ambas barras para afinar todavía más el comportamiento dinámico de la moto. Un nivel de sofisticación poco habitual en motos eléctricas ligeras de este segmento.

Otro detalle importante es que el sistema ha sido diseñado específicamente para la XB, utilizando los anclajes y componentes originales de la moto sin necesidad de modificar geometrías, frenos o ruedas. Una solución que facilita enormemente la instalación y garantiza que todo el conjunto funcione de manera totalmente integrada.

La horquilla permite ajustes completos y diferentes configuraciones de muelle según el peso del conductor / Zero

La Zero XE da un paso todavía más allá. En este caso, el paquete incluye tanto la horquilla delantera F43 como el amortiguador trasero R46, formando un conjunto pensado para mejorar la estabilidad y precisión cuando el terreno se complica de verdad. Porque si algo buscan muchos usuarios de motos eléctricas trail es precisamente ampliar sus límites fuera del asfalto.

La configuración estándar utiliza reglajes orientados a un uso trail y adventure equilibrado, pero Sirris también ofrece una variante más extrema y enfocada directamente a competición, con muelles más firmes, mayor volumen de aceite y un amortiguador trasero preparado para soportar un pilotaje mucho más agresivo.

Como ocurre en la XB, las posibilidades de ajuste son enormes. Compresión, extensión, precarga y dureza de muelle pueden modificarse completamente para adaptar la moto al estilo de conducción de cada usuario. Incluso el amortiguador trasero admite diferentes configuraciones según el peso del conductor o la propia configuración de batería utilizada en la moto.

Desde Zero Motorcycles explican que el desarrollo de estas suspensiones responde directamente a las demandas de los usuarios más aventureros y exigentes / Zero

Desde Zero Motorcycles explican que el desarrollo de estas suspensiones responde directamente a las demandas de los usuarios más aventureros y exigentes. La marca reconoce que desde el lanzamiento de la gama X Line ya estaban trabajando en soluciones específicas para mejorar el rendimiento off-road de las XB y XE.

Y es que las motos eléctricas empiezan a abrirse paso también en el mundo de la aventura y la conducción de campo. La ausencia de ruido, la entrega inmediata de potencia y el reducido mantenimiento encajan especialmente bien en determinadas prácticas off-road. Sin embargo, todavía existen desafíos importantes relacionados con autonomía, peso y comportamiento dinámico que fabricantes como Zero continúan tratando de resolver.

Precisamente ahí es donde esta colaboración con Sirris cobra especial sentido. Más allá de las cifras de potencia o autonomía, mejorar el tacto de suspensiones puede transformar completamente la experiencia de conducción. Sobre todo en motos eléctricas, donde las sensaciones de tracción y aceleración son muy distintas a las de una moto convencional.

Las nuevas suspensiones ya están disponibles a través de la red oficial de concesionarios de Zero Motorcycles. Y aunque el mercado de las e-moto off-road todavía sigue evolucionando, movimientos como este dejan claro que la electrificación también empieza a tomarse muy en serio el comportamiento dinámico y las sensaciones de conducción.

Noticias relacionadas

Quizá el siguiente gran reto para este tipo de motos sea combinar este nivel de sofisticación técnica con autonomías realmente pensadas para largas rutas de aventura. Porque potencial dinámico, desde luego, parece que ya empiezan a tener de sobra.