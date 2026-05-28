Peugeot refuerza su gama de gasolina con el nuevo motor Turbo 100

Peugeot ha presentado su nuevo motor de gasolina 1.2 Turbo 100, una mecánica de nueva generación con la que la marca francesa busca reforzar su oferta térmica en plena transformación del sector del automóvil. El nuevo propulsor apuesta por la eficiencia, la reducción de emisiones y una mayor fiabilidad, manteniendo además unas prestaciones orientadas tanto a la conducción urbana como a los viajes largos.

El nuevo motor desarrolla 100 CV de potencia y 205 Nm de par disponibles desde bajas revoluciones, unas cifras que permiten ofrecer una respuesta más ágil y progresiva. Peugeot asegura que este propulsor ha sido rediseñado completamente gracias al trabajo conjunto de sus centros tecnológicos de Francia, Alemania e Italia.

Entre las principales novedades destaca la sustitución de la tradicional correa de distribución por una cadena diseñada para ser silenciosa, reducir la fricción y eliminar prácticamente el mantenimiento durante toda la vida útil del vehículo.

Componentes del nuevo motor de Peugeot / Elena Castellano

Tecnología para consumir menos y contaminar menos

El nuevo Turbo 100 incorpora varias soluciones técnicas destinadas a mejorar la eficiencia. Entre ellas aparecen la inyección directa de alta presión de 350 bares y el funcionamiento bajo ciclo Miller, una tecnología que optimiza la combustión y reduce el consumo de combustible.

Además, Peugeot ha trabajado en la reducción de fricciones internas y en la optimización de válvulas para disminuir emisiones sin perjudicar las prestaciones.

La marca también destaca la incorporación de un turbocompresor de geometría variable, una solución poco habitual en este segmento que mejora la respuesta del motor a diferentes regímenes de revoluciones.

Motor de gasolina 1.2 Turbo 100 / Peugeot

Más de 3 millones de kilómetros de pruebas

Uno de los aspectos sobre los que más insiste Peugeot es la fiabilidad del nuevo propulsor. Según la compañía, el programa de validación ha superado las 30.000 horas de pruebas en banco y más de 3 millones de kilómetros recorridos en condiciones reales.

El motor también estrena nuevos pistones, un sistema de lubricación rediseñado y un separador de aceite optimizado, elementos que permiten reducir el desgaste interno hasta en un 80%, según datos de la marca.

Para minimizar las vibraciones habituales en los motores tricilíndricos, Peugeot ha incorporado además un eje de equilibrado específico que busca ofrecer un nivel de confort similar al de un motor de cuatro cilindros.

Componentes del nuevo motor Turbo de Peugeot / Peugeot

Garantía de hasta 8 años

La nueva mecánica estará disponible inicialmente en los Peugeot 208 y Peugeot 2008. Además, la compañía acompañará este lanzamiento con una garantía de hasta 8 años o 160.000 kilómetros a través del programa Peugeot Care.

En cuanto al mantenimiento, Peugeot fija revisiones principales cada dos años o 25.000 kilómetros, junto a una revisión intermedia anual, con el objetivo de reducir costes de uso para el cliente.

Noticias relacionadas

Con este nuevo Turbo 100, la marca francesa refuerza su estrategia multienergía y demuestra que, pese al avance de la electrificación, los motores térmicos siguen evolucionando para ser más eficientes, fiables y adaptados a las futuras exigencias del mercado europeo.