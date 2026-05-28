Hay hitos automovilísticos que no se miden con el cronómetro en la mano ni registrando velocidades puntas de infarto, sino evaluando la resistencia en las condiciones más hostiles del planeta.

El Museo Porsche (Stuttgart) ha inaugurado una muestra monográfica dedicada por entero a “Doris” y “Edith”, los dos prototipos experimentales con tracción total que consiguieron alcanzar los 6.721 metros de altura en el volcán Ojos del Salado, ubicado en Chile, firmando un récord mundial sin precedentes para la marca.

El Museo Porsche rinde homenaje al 911 con una exposición sobre su histórico récord de altitud / Porsche

La exposición se ha instalado estratégicamente en la sección “Epílogo”, el punto que culmina el recorrido oficial del museo, con el objetivo de recrear de forma física la sensación de haber completado el ascenso. A través de un gran despliegue visual, los visitantes pueden descubrir los perfiles topográficos de la ruta, las diferentes etapas de la expedición, los desafíos climáticos y las profundas modificaciones técnicas que sufrieron los vehículos. Todo ello apoyado por imágenes de gran formato que muestran las maniobras del piloto Romain Dumas, triple ganador de Le Mans, encargado de ponerse al volante durante la aventura.

El Museo Porsche rinde homenaje al 911 con una exposición sobre su histórico récord de altitud / Porsche

Supervivencia extrema a base de 'e-fuels'

El recorrido reserva un espacio destacado para explicar el entorno extremo al que se enfrentó el equipo, marcado por una escasez crítica de oxígeno, vientos helados, temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y desniveles con pendientes del 40%. Más allá de la dureza del terreno, la importancia de este logro radica en la mecánica, ya que ambos vehículos completaron la ascensión utilizando exclusivamente combustibles sintéticos (e-fuels), demostrando la viabilidad de los carburantes alternativos incluso en situaciones límite.

El Museo Porsche rinde homenaje al 911 con una exposición sobre su histórico récord de altitud / Porsche

Las dos unidades protagonistas toman como base el Porsche 911 Carrera 4S (generación 992), aunque representan dos fases de evolución tecnológica muy diferenciadas. Mientras que “Doris” sirvió como el modelo de partida para explorar el terreno, “Edith” fue la variante encargada de coronar la cima definitiva.

Para conseguirlo, los ingenieros de la marca llevaron a cabo una cura de adelgazamiento radical que logró reducir el peso del vehículo en unos 360 kilogramos, optimizando cada componente de forma específica para soportar el trato duro de la alta montaña.

El Museo Porsche rinde homenaje al 911 con una exposición sobre su histórico récord de altitud / Porsche

Documental en la red para celebrar los 75 años de automovilismo

Esta iniciativa cultural se complementa en el entorno digital con el lanzamiento de un cortometraje documental dentro de la serie Raceborn Moments. Esta producción audiovisual, que tiene una duración aproximada de 15 minutos, se encuentra en el canal oficial de YouTube de Porsche coincidiendo con los actos de celebración del 75 aniversario de Porsche Motorsport.

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Mientras la muestra física del museo detalla la parte técnica y los datos de los coches, la pieza de vídeo profundizará en el lado más humano del proyecto, mostrando las decisiones críticas y las vivencias de los miembros del equipo en la cordillera chilena.