Luca de Meo 'regresa' a Renault Group... con Gucci como patrocinador de Alpine en la F1

Luca de Meo salió el año pasado de la dirección del grupo Renault, pero al parecer la marca del rombo nunca abandonó del todo los pensamientos del directivo italiano. Alpine Formula One Team (o, dicho correctamente, BWT Alpine Formula One Team) acaba de anunciar su colaboración con Gucci en la F1 a partir de 2027. De hecho, el nombre del equipo cambiará a Gucci Racing Alpine Formula One Team.

¿Qué tiene que ver el exCEO de Renault en todo esto? Todo. Es Luca de Meo quien ha impulsado, en parte, este acuerdo por parte de la marca de lujo, ya que el empresario italiano es desde 2025 el CEO de Kering, la multinacional que tiene a Gucci en su portfolio, entre otras marcas de lujo. Al lado de Gucci, Kering también controla Yves Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga. Para sorpresa de nadie, las marcas de la moda de lujo dejaron de ser hace mucho tiempo casas familiares.

Primer paso: reflotar Gucci

Analizando los movimientos de De Meo al frente de Kering desde que abandonó Renault se entiende la estrategia detrás de este acuerdo de colaboración entre Gucci y Alpine. Antes de la llegada del empresario italiano a Kering, Gucci era uno de sus dolores de cabeza más fuertes. La marca atrevesaba un momento complicado marcado por fuertes caídas en las ventas y en los márgenes de beneficio, algo que afectaba a toda la multinacional de manera negativa.

Falta de identidad, un giro creativo que no casaba con la imagen de Gucci, pérdida de conexión con los clientes de siempre y ausencia de una nueva base de compradores fueron factores de este declive. La entrada a Gucci del nuevo director creativo, Demna, y la de Luca de Meo a Kering fueron la salvación.

Luca de Meo / El Periódico

De Meo reestructuró la marca, apoyándose en la CEO de Gucci Francesca Bellettini y Demna; volvió a dar la importancia debida a los modelos y los productos icónicos de Gucci para recuperar a los clientes, con especial atención a la gama de marroquinería, uno de los pilares sobre los que se fundó la marca; reorganizando también la política de precios, descuentos y ediciones limitadas. "Este negocio es más rentable y se gana más dinero que con los coches", ha bromeado en alguna ocasión.

Así, la apuesta de Luca de Meo por la F1 no deja de ser un ítem más del camino por recuperar el brillo de Gucci. Y es que, vista desde el otro lado, esta competición es un escaparate ideal para las marcas de alta gama: lifestyle, lujo (silencioso y no tanto a veces), famosos, influencers… El espacio publicitario perfecto.

Un ingreso multimillonario para Alpine

Otra parte importante de este acuerdo no deja de ser François Provost, el actual CEO del grupo Renault. Técnico, pragmático y crítico con las medidas de la Unión Europea para electrificar la automoción, ve la Fórmula 1 como “una de las plataformas más dinámicas y atractivas en el deporte” y un medio para alcanzar nuevas audiencias, en especial las más jóvenes, un trabajo en el que la colaboración con Gucci seguro que hace su parte. Cabe recordar que Renault ya no tiene equipo de Fórmula 1 como tal desde 2020 y dejó de fabricar sus propios motores para los monoplaza de competición. En 2021, el equipo de Alpine entró en la parrilla como sustituto del grupo francés.

El actual monoplaza de Alpine en la Fórmula 1. / Alpine

Si bien Renault consigue atraer a conductores de muy diferentes perfiles, desde más jóvenes gracias a sus modelos compactos y urbanos, hasta más adultos con sus SUV más grandes y familiares, la Fórmula 1 actual consigue llegar a donde las marcas automovilísticas no llegan: un público joven y con mayor presencia femenina que no es 100% petrolhead, pero a quienes les gusta el espectáculo, los coches llamativos y, por qué no, una pequeña dosis de lujo y exclusividad el fin de semana (cuando no todos los días). Asociarse con una casa de lujo del nivel e historia de Gucci no deja de ser un movimiento para aumentar la deseabilidad de Alpine como marca, haciéndola más global y más ‘de moda’ y no tan de nicho de competición pura.

Obviamente, no se puede dejar de lado la aportación económica. Aunque no se ha hablado de la inversión económica de la casa de lujo en el equipo de F1 francés, se puede hablar tranquilamente de que el acuerdo entre Gucci y Alpine traerá al grupo automovilístico decenas de millones de euros por temporada.

Briatore, la mano invisible

La tercera pata de esta operación es, sin duda, Flavio Briatore, una controvertida figura ligada indisolublemente a la Fórmula 1. Su episodio más sonado, sin duda, fue el Crashgate, que tuvo lugar durante su trabajo como director deportivo, precisamente, del equipo de Renault entre 2002 y 2009, cuando fue expulsado por este suceso. En ese año, la FIA le vetó de por vida estar presente en cualquier evento organizado por ellos, pero un tribunal revocó esta decisión por considerarla ilegal. Actualmente y desde el año pasado, es el asesor ejecutivo de Alpine, mientras que el jefe de equipo es Steve Nielsen.

Fue De Meo quien trajo de vuelta a Briatore como asesor ejecutivo del equipo en 2024. Experto en marketing, Briatore es conocido por aplicar una lógica publicitaria en sus equipos de F1, empezando por Benetton en la década de los 80 y los 90. En el desarrollo de todo este acuerdo con Gucci y al lado de quien lo volvió a colocar en la parrila de la F1, se ve el toque de Briatore.

Flavio Briatore con la CEO de Gucci, Francesca Bellettini. / Jean-Francois Robert / Alpine

El italiano ya había expresado su poco agrado hacia el actual patrocinador de Alpine F1, BTW, una empresa austríaca dedicada al tratamiento y la purificación del agua. Tras haber conseguido consolidar el equipo en la parrilla, Briatore quería una imagen más pulida no solo para sus monoplazas, sino para los pilotos y todo el equipo. Y, de paso, sacar más rendimiento económico al espacio publicitario que representa el equipo. Por toda esta lista de motivos, la mano de Briatore como ‘animal marketiniano’ se ve claramente en el acuerdo, que favorece sin duda a todas las partes, de las que ninguna da una puntada sin hilo.

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La Fórmula 1 se consolida en la actualidad como mucho más que un espacio deportivo: es ámbito cultural, es lifestyle y es, más que nunca, espacio publicitario. Luca de Meo, al mando de Kering y desde su experiencia al otro lado del paddock, ha sabido ver su innegable conexión con el grupo Renault como una oportunidad para reflotar el valor de la que ahora es su casa. Y en todo este escenario, es inevitable mencionar la salida de Josep María Recansens de la presidencia de Renault en España para apostar por la industria de defensa como CEO de Indra, una noticia que no se ha solapado con la ocupan estas líneas por apenas un par de días. ¿Coincidencia?