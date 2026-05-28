LEGO lanza el mítico BMW M3 E30 en versión Speed Champions por el 40 aniversario del icono alemán

El legendario BMW M3 E30 celebra su 40 aniversario dando el salto al universo LEGO. El Grupo LEGO y BMW Group han presentado un exclusivo set de la gama LEGO® Speed Champions que recrea uno de los modelos más icónicos de la historia del automovilismo.

La gran novedad de esta edición especial es su decoración exclusiva, creada conjuntamente por los equipos de diseño de ambas compañías e inspirada en el universo de BMW M Motorsport. Se trata de la primera vez que LEGO y BMW colaboran directamente en el desarrollo creativo completo de un modelo de estas características.

Además de aparecer en la réplica a escala, esta decoración también estará presente en un BMW M3 E30 real que acompañará el lanzamiento como vehículo de exhibición.

BMW M3 E30 celebra su 40 aniversario dando el salto al universo LEGO / BMW

Un diseño fiel al BMW original

El set destaca por el alto nivel de detalle y por reproducir elementos históricos del modelo original. Entre ellos aparecen la clásica parrilla frontal de BMW, el alerón trasero y los cuatro característicos faros redondos del primer BMW M3.

El kit está formado por 358 piezas, mide 17 centímetros de largo y 7 de ancho e incluye ruedas funcionales y una minifigura de piloto con camiseta BMW M.

La gama LEGO® Speed Champions se ha convertido en una de las colecciones más populares entre aficionados al motor y coleccionistas, gracias a sus recreaciones de coches legendarios de competición y deportivos históricos.

La gama LEGO® Speed Champions se ha convertido en una de las colecciones más populares entre aficionados al motor / BMW

También habrá ropa oficial inspirada en el set

BMW y LEGO ampliarán además la experiencia con una camiseta oficial inspirada en la minifigura incluida en el set. La prenda, fabricada en algodón orgánico, estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026 en concesionarios BMW y en la tienda online lifestyle.bmw.com.

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El nuevo LEGO® Speed Champions BMW M3 E30 ya puede reservarse a través de LEGO.com y llegará oficialmente a tiendas LEGO y concesionarios BMW el próximo 1 de agosto con un precio recomendado de 27,99 euros.