Después de veinte años y más de 1,5 millones de unidades vendidas en nuestro continente, Kia reemplaza al conocido Ceed con el nuevo K4. Un digno sucesor que presenta un diseño muy marcado junto a un interior tan espacioso que incluso podrá atraer a conductores que estén dudando entre este formato y el de las berlinas gracias a sus generosas cotas.

Kia K4: Aire fresco a todo un formato / CHRISTIAN COLMENERO

Disponible en España desde 30.770 euros —o 26.250 euros aplicando descuentos—, el K4 no pasa desapercibido. Kia ha seguido desarrollando su filosofía de diseño “Opposites United”, ya vista en otros modelos recientes de la firma, para crear un coche con una identidad muy definida. La silueta destaca por una línea de techo flotante que se prolonga con elegancia hacia la zaga, mientras que elementos como los tiradores traseros integrados en el pilar C o la firma lumínica Star Map —inspirada en el EV9— aportan un aire moderno y reconocible.

Las dimensiones también ayudan a reforzar su presencia. Con 4,44 metros de longitud y 1,85 metros de anchura, el nuevo modelo ofrece una imagen sólida y deportiva, especialmente en el acabado GT Line, que remata el conjunto con volante de tres radios, levas de cambio, llantas de 17’ y detalles en contraste en los retrovisores y algunas molduras de la carrocería.

Kia ha seguido desarrollando su filosofía de diseño “Opposites United”, ya vista en otros modelos recientes de la firma / CHRISTIAN COLMENERO

Pero, donde realmente el nuevo K4 echa el resto es en su bien aprovechado interior, y los números respaldan esa intención. Con nada menos que 2,72 metros de distancia entre ejes, los pasajeros de las plazas traseras disponen de un espacio para las piernas líder en su categoría, con 964 milímetros disponibles, mientras que el maletero alcanza los 438 litros de capacidad. Un volumen que incrementará la versión familiar Sportswagon hasta los 604 litros, cuando haga su aparición en unos meses con un sobrecoste de unos 1.800 euros respecto a la misma versión de cinco puertas.

El entorno interior apuesta decididamente por la digitalización. Desde la versión de acceso incorpora una llamativa configuración corrida formada por tres pantallas: un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla específica para climatización de 5,3 pulgadas y otra pantalla táctil central también de 12,3 pulgadas destinada al sistema multimedia. Los botones físicos para algunas funciones importantes son otro punto a su favor.

El entorno interior apuesta decididamente por la digitalización / CHRISTIAN COLMENERO

Y por otro lado está la conectividad esperada en un vehículo moderno. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos forman parte del equipamiento de serie, mientras que elementos como la llave digital Digital Key 2.0, actualizaciones remotas OTA, servicios conectados o un asistente de voz con inteligencia artificial elevan el nivel tecnológico del conjunto. El sistema premium Harman Kardon y los asientos calefactados y ventilados disponibles en determinadas versiones buscan reforzar esa sensación de vehículo de categoría superior.

Bajo el capó, Kia mantiene una estrategia abierta a diferentes preferencias. La gama comienza con un motor gasolina 1.0 T-GDI de 115 CV con tecnología híbrida ligera Mild Hybrid a 48 voltios y cambio manual de seis relaciones o automático de doble embrague de siete. Por encima se sitúa el bloque 1.6 T-GDI con 150 o 180 CV, asociado invariablemente a la transmisión automática de siete relaciones. Tampoco se descuidará la electrificación más decidida, ya que Kia ha confirmado la llegada de una variante completamente híbrida no enchufable a finales de este año.

Kia ha confirmado la llegada de una variante completamente híbrida no enchufable a finales de este año. / CHRISTIAN COLMENERO MARTIN

Además, el fabricante asegura haber desarrollado un comportamiento específico para Europa, con el chasis, la suspensión y la dirección ajustados en carreteras y circuitos europeos para ofrecer una conducción equilibrada, cómoda y con un toque más dinámico. Y todo ello acompañado por una extensa batería de asistentes a la conducción: control de crucero adaptativo avanzado, conducción semiautónoma en carretera, cámaras de visión periférica, sistemas de prevención de colisiones y asistentes de ángulo muerto, entre otros. Sin duda este nuevo compacto K4 está llamado a ser otro éxito más de Kia.