Los nombres más influyentes del automovilismo, la tecnología aplicada y la nueva movilidad volvieron a encontrarse en la cuarta entrega de la Gala Neomotor, una cita ineludible organizada por el grupo Prensa Ibérica para reunir a los principales líderes de la industria.

El Hotel Mandarin Oriental Ritz albergó esta celebración pensada para poner en valor el esfuerzo de las compañías y los profesionales que guían a un sector en plena mutación. Durante el encuentro, los galardones y los discursos de los expertos giraron en torno a los grandes desafíos del automóvil contemporáneo, destacando la transición hacia el coche eléctrico, el desarrollo de software de vanguardia, la sostenibilidad medioambiental, la modernización de las fábricas y las alternativas de transporte urbano.

El evento, respaldado firmemente por marcas de la talla de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, consolida la estrecha relación de Prensa Ibérica con el mundo del motor, una alianza que traslada toda la actualidad especializada a los lectores a través del portal Neomotor, sus diferentes cabeceras regionales y el suplemento semanal.

Ignasi Castelló, director Global de Compras y director de sostenibilidad de FICOSA, recibe el Premio Desarrollo Tecnológico, otorgado por Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

Premio Desarrollo Tecnológico

Ficosa recibió el Premio Desarrollo Tecnológico por su sistema In Cabin Monitoring, una plataforma que combina radar y cámaras de visión para detectar presencia de vida y clasificar a los ocupantes del vehículo. La tecnología, desarrollada en el centro de innovación y fabricación de Ficosa en Viladecavalls, supone un avance en seguridad y prevención. Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, entregó el reconocimiento a Ignasi Castelló, director global de Compras y director de Sostenibilidad de Ficosa.

Como uno de los proveedores globales de primer nivel más consolidados en el sector de la automoción, Ficosa centra su actividad en la investigación, desarrollo y fabricación de componentes de alta tecnología, sistemas de visión avanzados, conectividad y soluciones de eficiencia energética. Su labor principal consiste en diseñar tecnología inteligente que se integra directamente en los vehículos de las marcas de coches más importantes del mundo, transformando los componentes tradicionales del automóvil en herramientas digitales avanzadas orientadas a la asistencia a la conducción y a la seguridad activa.

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Castelló agradeció un premio que, según señaló, “nos impulsa a seguir desarrollando soluciones innovadoras que permitan vehículos más seguros, más eficientes, más cómodos y más sostenibles”. Además, quiso extender el reconocimiento “al talento de las personas y de los proveedores que trabajan con Ficosa para innovar y mejorar la seguridad”.