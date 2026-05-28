Ebro recibe el Premio Red de Concesionarios

La cuarta edición de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica volvió a reunir a los principales protagonistas del sector de la automoción, la tecnología y la movilidad.

La cita, celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, sirvió para reconocer el trabajo de empresas, proyectos y personalidades destacadas de una industria que atraviesa un momento especialmente decisivo. La electrificación, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, las nuevas formas de movilidad y la transformación industrial fueron los temas vertebradores de la gala.

Con el respaldo de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, Prensa Ibérica reforzó en este evento su compromiso con el sector del automóvil y con una información especializada que llega a los lectores a través de Neomotor, sus cabeceras y su suplemento semanal.

Jorge Susaeta, director general adjunto de Ebro Motors, recibe el Premio Red de Concesionarios, otorgado por Carlos Arroyo Anta, director de Negocio Auto Santander Consumer Bank / Juan Pelegrin

Premio Red de Concesionarios

El Premio Red de Concesionarios fue para Ebro, marca que ha sido reconocida por construir en tiempo récord una red amplia, operativa y orientada al cliente desde su relanzamiento. Carlos Arroyo Anta, director de Negocio Auto de Santander Consumer Bank, entregó el premio a Jorge Susaeta, director general adjunto de Ebro Motors.

Con su regreso al mercado tras décadas de ausencia, la histórica marca española ha centrado sus esfuerzos en liderar la reindustrialización de la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Mediante una alianza estratégica internacional, la compañía ha logrado reactivar la actividad fabril en Cataluña para ensamblar una nueva gama de vehículos de tipo SUV y motorizaciones híbridas, un proyecto industrial que combina el empleo local con tecnología global y que ya prepara la fabricación de utilitarios totalmente eléctricos diseñados para el mercado de particulares.

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“Este premio nos hace mucha ilusión porque Ebro tiene una vida muy corta, apenas año y medio de matriculaciones en la DGT, y reconoce a una red de concesionarios que ha sido clave desde el inicio”, explicó Susaeta. El directivo recordó también que “este proyecto nació apoyándose en la reindustrialización del país y en la generación de valor desde España”.