Ya sabemos cómo es el nuevo Lancia Gamma, que recoge el espíritu de su antecesor y lo trae al presente de la marca

Con su vuelta dentro del llamado clúster premium de Stellantis, Lancia prometió, además de enseñar el Ypsilon, dos nuevos modelos más que recuperarían nombres icónicos de la marca. Uno de ellos ya está aquí, es el nuevo Lancia Gamma y ya se han publicado imágenes de cómo es.

En lo que Lancia describe como "un paso clave en la evolución de la marca", el Gamma se posiciona como un coche diseñado y desarrollado en Italia. Concretamente en Melfi (Basilicata, al sur de Italia), donde la antigua Fiat y ahora Stellantis tiene una de sus fábricas más avanzadas. Este detalle no pasa inadvertido: la producción en Melfi es un elemento central del proyecto, con un modelo diseñado para el mercado europeo y fabricado en Italia, que entra dentro de los últimos requisitos del 'made in Europe' de la Unión Europea.

Nuevo Lancia Gamma. / Lancia

El Lancia Gamma se levanta sobre la plataforma STLA Medium (la misma, por ejemplo, que los Peugeot E-3008 y E-5008, el Opel Grandland de nueva generación o el Jeep Compass) y se ppresenta con carrocería crossover fastback, es decir, que tiene una cierta altura y una elegante caída del techo hasta la parte trasera. El frontal continúa con esa firma lumínica que estrenó el Ypsilon y en la parte trasera cambia: no hay pilotos redondos, sino una línea ininterrumpida decorada por una tira perpendicular extra.

Respecto a las medidas, el nuevo Lancia Gamma tiene una longitud de 4,67 metros, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de altura. Su silueta está concebida para combinar eficiencia, funcionalidad y presencia sobre el asfalto.

Lancia Gamma, híbrido y eléctrico

También se conocen ya qué motores van a mover este nuevo modelo de la marca italiana. Habrá una versión híbrida de 145 CV con una autonomía de más de 1.000 kilómetros y varios niveles de versiones eléctricas. La primera de 230 CV, con una autonomía de más de 540 kilómetros, una segunda de 245 CV, con una autonomía de más de 740 kilómetros; y una versión AWD de 375 CV con una autonomía de hasta 675 kilómetros.

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Nuevo Lancia Gamma. / Lancia

Lancia ha prometido más novedades a lo largo de los próximos meses, pero sí ha fijado que la apertura de pedidos comenzará después del verano.