Ferrari presenta su nuevo Luce, el primer 100% eléctrico del 'cavallino' que está sembrando polémica, al papa León XIV

Hace varias semanas que Ferrari dejó ver el interior del que es su primer coche 100% eléctrico. Diseñado por quien le diera forma al ipHone, Sir John Yve, al mando del colectivo creativo LoveFrom y cómo no el Centro Stile Ferrari. Lo que parecía una apuesta por la nostalgia, con botones físicos y cero tintes futuristas, ahora ya tiene cara y se ha convertido en una apuesta muy controvertida.

El nuevo Ferrari Luce promete ser un 100% Ferrari con una arquitectura "completamente nueva" que integra una fuente de energía eléctrica, motores diseñados por Ferrari y un avanzado sistema de transmisión. La potencia combinada de sus cuatro motores llega a los 1.050 CV, los propulsores suman 990 Nm de par y 11.500 Nm en las ruedas, que se mueven de manera totalmente independiente.

Lo que internet ha calificado de no ser un Ferrari, la marca del cavallino lo está enseñando como su última joya de ingeniería y diseño. Y una cosa está clara: el trabajo de ingeniería, mecánica y aerodinámica que hay detrás de este coche es notable y se entiende nada más abrir la web y leer las especificaciones técnicas del Ferrari Luce (justo antes de llegar a la opción para configurar la propia unidad).

El Papa y el presidente de la República

Así, entre las personalidades relevantes que han podido ver de primera mano y sentarse en el primer Ferrari 100% eléctrico está el papa León XIV, quien mostró gran interés por conocer todos los detalles del coche. Una delegación de Stellantis y Ferrari, encabezada por el presidente de la corporación, John Elkann; se desplazó hasta la residencia de verano del Papa para enseñarle el deportivo eléctrico. Según las declaraciones, el papa León XIV mostró un gran interés por los detalles técnicos del Ferrari Luce e incluso se sentó en el asiento del piloto.

John Elkann junto al papa León XIV. / Simone Risoluti

Además de a Castel Gandolfo, Ferrari también ha desplazado el Luce hasta la plaza del Quirinale (Roma), donde se encuentra la residencia oficial del presidente de la República italiana, en este caso, Sergio Matarella. En esta ocasión, John Elkann expresó su agradecimiento a Matarella y apuntó el nuevo Ferrari Luce "lleva los valores que hacen reconocible a Ferarri en todo el mundo al futuro".

Presentación del Ferrari Luce al presidente de la República (izda), Sergio Matarella. / Ferrari

Voces contrarias

Una frase con la que un gran número de seguidores, apasionado de la marca del cavallino rampante y del motor en general (así como la bolsa, no podemos pasarlo por alto) no están de acuerdo. Y es que más allá de la ingeniería y el hecho de ser el primer eléctrico de Ferrari, algo que tarde o temprano iba a pasar, el nuevo lenguaje de diseño que presenta el Luce ha dejado una sensación fría. Uno de ellos ha sido el expresidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, que no ha duda en expresar su más sincera opinión sobre el coche: "Espero que al menos le quiten el cavallino del capó".

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Nuevo Ferrari Luce. / Ferrari

Las líneas, que intentar respetar al máximo la aerodinámica, dan lugar a una figura quizás excesivamente sencilla para lo que ha sido la trayectoria de Ferrari. En la parte trasera, esos pilotos redondos quieren evocar a otros modelos míticos de la marca, pero en líneas generales, la opinión generalizada entre los seguidores del mundo del motor es lo poco reconocible que se hace este Luce como Ferrari. Con un precio de venta de medio millón de euros según la filtración de Bloomberg, habrá que estar atentos a las unidades que se matriculan, porque quizás las opiniones son unas y, al final, los hechos, otros.