El disco de freno “eterno” que quiere revolucionar el automóvil

La normativa Euro 7 supondrá uno de los mayores cambios en materia de emisiones contaminantes dentro de la industria del automóvil. A diferencia de anteriores regulaciones, la Unión Europea ya no centrará únicamente su atención en los gases del tubo de escape. A partir de 2027 también controlará las partículas contaminantes generadas por los frenos y los neumáticos, un enemigo invisible que hasta ahora había pasado prácticamente desapercibido.

En este contexto, un consorcio alemán ha desarrollado un innovador disco de freno de acero inoxidable nitrurado que promete reducir más de un 85% las emisiones de partículas y alcanzar una vida útil de hasta 300.000 kilómetros. El proyecto ha sido impulsado por el instituto alemán Fraunhofer IWU junto a empresas especializadas como ElringKlinger y Andritz Aweba.

La clave de esta nueva tecnología está en los materiales utilizados. Frente a los discos tradicionales de fundición, el nuevo sistema emplea acero inoxidable combinado con un material de fricción inorgánico que reduce enormemente el desgaste y evita problemas habituales como la corrosión provocada por la humedad o la sal.

Frenos más limpios y sin desgaste

La normativa Euro 7 fijará límites máximos para las partículas PM10 emitidas por los frenos: 7 mg/km en vehículos de combustión y 3 mg/km en coches eléctricos.

Estos discos podrían durar hasta 300.000 kilómetros / Freepik

Cada frenada genera microscópicas partículas contaminantes producidas por la fricción entre disco y pastilla. Con el nuevo diseño, los ingenieros aseguran haber conseguido reducir estas emisiones en más de un 85% respecto a un sistema convencional.

Además, las pruebas realizadas por la Universidad de Chemnitz indican que el disco mantiene una frenada estable incluso tras varias frenadas intensas consecutivas, evitando el conocido efecto “fading”, que reduce la eficacia de los frenos cuando se sobrecalientan.

Una vida útil de hasta 300.000 kilómetros

El aspecto más llamativo de esta tecnología es su enorme durabilidad. Los desarrolladores aseguran que estos discos podrían durar hasta 300.000 kilómetros, prácticamente toda la vida útil de un automóvil medio.

Esto eliminaría la necesidad de sustituir los discos de freno por desgaste, reduciendo considerablemente los costes de mantenimiento en talleres. Además, el nuevo conjunto pesa hasta cinco kilos menos que unos discos tradicionales, mejorando el confort y el comportamiento dinámico del coche.

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Por ahora, el consorcio alemán no ha confirmado qué fabricantes montarán esta tecnología ni cuándo llegará al mercado. Tampoco se conocen precios oficiales, aunque sus creadores reconocen que el coste inicial será superior al de un sistema convencional. Aun así, consideran que el ahorro en mantenimiento y las ventajas medioambientales compensarán la inversión a largo plazo.