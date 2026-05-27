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Gala Neomotor

Dacia CareMakers recibe el Premio Proyecto Solidario

El programa de movilidad inclusiva de la marca recibe el galardón por facilitar el transporte y el acceso al empleo a personas en riesgo de exclusión social

Dacia CareMakers recibe el Premio Proyecto Solidario

Dacia CareMakers recibe el Premio Proyecto Solidario / Juan Pelegrin | Josefina Blanco

Fernando Álvarez

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Madrid
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El sector de la automoción, la movilidad y la tecnología se dio cita en la cuarta edición de la Gala Neomotor, el certamen organizado por Prensa Ibérica para congregar a los máximos representantes y expertos de esta industria.

El escenario elegido para este encuentro fue el Hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se premió la trayectoria de las empresas, iniciativas y profesionales más relevantes en un momento de profundos cambios para el automóvil. A lo largo del evento, los discursos y galardones giraron en torno a los grandes retos del sector, como la transición hacia el coche eléctrico, el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente, la transformación de las fábricas y las nuevas alternativas de transporte.

Esta convocatoria, que contó con el apoyo de firmas como Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, sirvió también para consolidar la apuesta del grupo editorial por la divulgación del motor a través de su canal especializado Neomotor, sus diferentes periódicos y su suplemento semanal.

Laurent Sengenes, director general de Dacia España

Laurent Sengenes, director general de Dacia España, recogió el Premio Proyecto Solidario, otorgado a DACIA CAREMAKERS por Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

Premio a la Mejor Empresa de Movilidad

El Premio Proyecto Solidario fue para Dacia CareMakers, el primer proyecto de movilidad inclusiva y solidaria en España de la marca. La iniciativa busca ayudar a personas vulnerables a acceder al mercado laboral a través de la movilidad. Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, entregó el premio a Laurent Sengenes, director general de Dacia España.

Este programa de carácter social funciona en colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales y fundaciones para facilitar la compra o el alquiler a largo plazo de vehículos nuevos a precios significativamente reducidos. La iniciativa se dirige específicamente a ciudadanos que se encuentran en pleno proceso de inserción laboral o que precisan un medio de transporte propio para acudir a sus puestos de trabajo, pero que debido a sus circunstancias económicas carecen del capital inicial o del acceso a la financiación bancaria tradicional para poder adquirir un automóvil.

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“Este premio es muy importante para Dacia porque habla de una realidad que afecta a millones de personas en riesgo de exclusión en España”, afirmó Sengenes. El responsable de la marca explicó que con CareMakers quieren “proponer soluciones de movilidad a personas que tienen una oferta de trabajo, pero no pueden acceder a ella porque no tienen coche”.

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