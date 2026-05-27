El botón secreto de tu coche: cómo ahorrar gasolina con la recirculación

El salpicadero de nuestro coche está lleno de mandos esenciales para una conducción cómoda. Uno de los más utilizados es el climatizador, clave tanto en verano como en los meses fríos. Sin embargo, muchos conductores desconocen la utilidad del botón que muestra un coche con una flecha circular dentro, un comando que activa la recirculación del aire y que tiene un gran impacto en el confort.

Este sistema cierra los conductos externos para impedir que el aire de la calle entre al vehículo, reutilizando de forma continua el aire que ya está dentro. Al activar este mecanismo, se logra aislar el habitáculo de la contaminación exterior y de las temperaturas extremas. Es una herramienta magnífica si se utiliza con lógica según la época del año en la que nos encontremos.

El salpicadero de nuestro coche está lleno de mandos esenciales para una conducción cómoda / Freepik

Menos esfuerzo para el motor

El momento ideal para pulsar este botón es en verano junto al aire acondicionado. Al procesar aire que ya está templado dentro del coche, en lugar de absorber el aire ardiente de la calle, el habitáculo se enfría mucho más rápido. Este menor esfuerzo del compresor reduce el trabajo del motor, lo que se traduce directamente en un alivio para el bolsillo gracias al ahorro notable de combustible.

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Por el contrario, los expertos desaconsejan activar esta función durante la temporada invernal. En los meses de frío, el coche necesita introducir aire exterior para pasarlo por el radiador de la calefacción. Este flujo de aire fresco es el único método eficaz para eliminar la humedad de la respiración, permitiendo desempañar los cristales con rapidez y garantizando una visibilidad totalmente segura.