Ayvens recibe el Premio a la Mejor Empresa de Movilidad

El sector de la automoción, la movilidad y la tecnología se dio cita en la cuarta edición de la Gala Neomotor, el certamen organizado por Prensa Ibérica para congregar a los máximos representantes y expertos de esta industria.

El escenario elegido para este encuentro fue el Hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se premió la trayectoria de las empresas, iniciativas y profesionales más relevantes en un momento de profundos cambios para el automóvil. A lo largo del evento, los discursos y galardones giraron en torno a los grandes retos del sector, como la transición hacia el coche eléctrico, el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente, la transformación de las fábricas y las nuevas alternativas de transporte.

Esta convocatoria, que contó con el apoyo de firmas como Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, sirvió también para consolidar la apuesta del grupo editorial por la divulgación del motor a través de su canal especializado Neomotor, sus diferentes periódicos y su suplemento semanal.

Clara Santos, directora general de Ayvens España, recibe el Premio a la Mejor Empresa de Movilidad, otorgado por Francisco Rubio Carmona, responsable de Desarrollo de Negocio en Nuevas Energías de Moeve / Juan Pelegrin

Premio a la Mejor Empresa de Movilidad

La gala comenzó con el Premio a la Mejor Empresa de Movilidad, que fue para Ayvens España. La compañía fue reconocida por su papel activo en la transformación del sector hacia un modelo más eficiente, flexible y centrado en el cliente. Francisco Rubio Carmona, responsable de Desarrollo de Negocio en Nuevas Energías de Moeve, entregó el galardón a Clara Santos, directora general de Ayvens España.

Nacida de la integración de los gigantes del alquiler ALD Automotive y LeasePlan, la compañía gestiona actualmente una de las mayores flotas de vehículos del mercado español, con un enfoque prioritario en los modelos híbridos y eléctricos de diversas marcas. Su actividad se centra en transformar el concepto tradicional de tener un coche en propiedad hacia fórmulas basadas en el alquiler flexible por suscripción, la gestión inteligente de flotas corporativas y el acompañamiento a los conductores para dar el salto hacia una movilidad con menos emisiones contaminantes.

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“Estamos ilusionadísimos de recibir este premio, especialmente porque Prensa Ibérica nos ha acompañado durante muchos años en este proceso de transformación”, destacó Santos, quien quiso dedicar el reconocimiento “al equipo de Ayvens, a nuestros clientes y a todos los partners que hacen posible que sigamos innovando y siendo un referente en movilidad en España”, declaró Clara Santos.