Con 50 años de historia y más de veinte millones de unidades vendidas, Volkswagen inicia una nueva singladura con el Polo y el pequeño modelo se pasa a la electrificación, en una metamorfosis que incluye no solo ese paso hacia esta tecnología.

Y es que este nuevo ID.Polo se fabricará en Martorell, adopta una estética más acorde con los tiempos actuales, gana en versatilidad y, detalle importante, recupera los botones físicos para gestionar algunas funciones, algo que los clientes demandaban con insistencia.

Volkswagen ID Polo, llega la hora de la electrificación / Volkswagen

Gana en habitabilidad

Este ID.Polo está basado tecnológicamente en la nueva plataforma MEB+ que VW ha desarrollado para los coches pequeños eléctricos del grupo. Esto se traduce al compararlo con la versión del Polo de combustión en una notable ganancia de espacio interior aunque las dimensiones externas no han variado mucho. Esta nueva versión sigue siendo de medidas compactas, ya que mide 4,05 metros de longitud, 1,53 metros de altura, 1,82 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,60 metros.

El habitáculo es muy amplio para cinco adultos con espacio más que suficiente para los pasajeros de las plazas traseras tanto para las piernas como en altura al techo. Uno de los aspectos positivos es la capacidad del maletero que ahora es de 441 litros lo que frente a los 351 litros del modelo actual supone una ganancia del 25 por ciento pudiendo llegar a los 1.240 litros abatiendo el respaldo trasero.

El habitáculo es muy amplio para cinco adultos con espacio más que suficiente para los pasajeros de las plazas traseras tanto para las piernas como en altura al techo / Volkswagen

Más moderno y con botones físicos

Estéticamente, el nuevo ID.Polo muestra en su frontal una imagen claramente identificada con Volkswagen con unos grupos ópticos achatados unidos por una banda transversal luminosa y que en la versión más alta incluye el logo iluminado. Lateralmente destaca el pilar C inspirado en el primer Golf y unas llantas de atractivo diseño que pueden ir de 17 a 19 pulgadas. En la zaga destaca la banda luminosa que une a los pilotos.

El interior es totalmente nuevo, destacando por un lado la presencia de las dos pantallas, una de 10 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra de 13 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Detalle importante, Volkswagen recupera los botones físicos para el sistema climático y el mando giratorio para el volumen de audio, mientras que el volante también ofrece una buena disponibilidad de botones para gestionar diversos mandos del coche.

En conjunto se aprecia un notable salto cualitativo tanto en la presentación como en la calidad de materiales y ajustes lo que incrementa la percepción de que estamos ante un coche más completo.

Estéticamente, el nuevo ID.Polo muestra en su frontal una imagen claramente identificada con Volkswagen / Volkswagen

Dos baterías, tres motores

El coche estará disponible con tres motores que rinden 116, 135 y 211 CV. Para los que busquen un Polo más deportivo, el primer GTI eléctrico con 226 CV, habrá que esperar al 2027. Las versiones de 116 y 135 CV van equipadas con una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 37 kWh que puede cargarse del 10 al 80 por ciento en unos 23 minutos en puntos de carga rápida en corriente continua y ofrece una autonomía de hasta 329 kilómetros según mediciones WLTP. El motor de 211 CV lleva una batería de níquel manganeso y cobalto (NMC) de 52 kWh que se recarga del 10 al 80 por ciento en 24 minutos en puntos de carga en corriente continua y ofrece una autonomía de 449 kilómetros.

El ID.Polo se ofrecerá con tres niveles de equipamiento, Match, Life y Style. Desde la versión más básica cuenta de serie con control de crucero adaptativo, asistente al mantenimiento de línea, conectividad a los sistemas Android Auto y Apple CarPlay y sensores de aparcamiento trasero entre otros.

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En julio se abren los pedidos y la comercialización se inicia en septiembre. El precio de la versión Life de 211 CV con ayudas es de 24.330 euros.