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Cómo reducir los riesgos de deslumbramiento al conducir

Los deslumbramientos al amanecer y al atardecer reducen la visibilidad y pueden provocar segundos de “ceguera momentánea” mientras el coche sigue en movimiento

Cómo reducir los riesgos de deslumbramiento al conducir

Cómo reducir los riesgos de deslumbramiento al conducir / Freepik

Elena Castellano

Elena Castellano

Madrid
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La primavera trae días más largos, más desplazamientos y también uno de los riesgos más habituales en carretera durante esta época del año: los deslumbramientos provocados por el sol. La Dirección General de Tráfico advierte de que la luz intensa al amanecer y al atardecer puede afectar gravemente a la visión del conductor y aumentar el riesgo de accidente. 

El problema aparece especialmente cuando el sol incide de frente o se refleja sobre lunas, espejos o superficies mojadas. En esos momentos, el conductor puede sufrir una pérdida momentánea de visión, lagrimeo o dificultad para percibir correctamente la carretera, algo que la DGT describe como una situación crítica porque el vehículo continúa avanzando mientras el conductor apenas ve durante unos segundos. 

Gafas de sol, parasol y cristales limpios

Entre las principales recomendaciones de la DGT destaca el uso de gafas de sol homologadas y polarizadas, especialmente cuando se conduce con el sol de frente. Los expertos recomiendan gafas de tonos gris, marrón o verdoso para reducir la fatiga visual y minimizar el impacto de los reflejos. 

También resulta fundamental utilizar correctamente el parasol del vehículo, aunque Tráfico recuerda que debe emplearse sólo en momentos puntuales porque también puede reducir parte del campo de visión. 

Entre Las principales recomendaciones de la DGT destaca el uso de gafas de sol homologadas y polarizadas

Entre Las principales recomendaciones de la DGT destaca el uso de gafas de sol homologadas y polarizadas / Freepik

Otro aspecto clave es mantener limpio el parabrisas. La suciedad, las manchas o incluso los restos de insectos actúan como un difusor de la luz y multiplican el efecto del deslumbramiento, especialmente cuando se circula a contraluz.

Reducir velocidad y evitar frenazos bruscos

La DGT insiste en que, ante una pérdida momentánea de visibilidad, lo más importante es mantener la trayectoria del vehículo, reducir progresivamente la velocidad y evitar frenazos bruscos que puedan provocar un accidente por alcance. 

En carreteras secundarias o durante el atardecer, también aconseja aumentar la distancia de seguridad y encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad frente a otros conductores. 

Además, si el deslumbramiento es muy intenso o el conductor nota fatiga visual tras muchas horas de exposición al sol, Tráfico recomienda detenerse unos minutos en un lugar seguro para descansar la vista antes de continuar el viaje. 

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La primavera suele asociarse a mejores condiciones meteorológicas, pero la DGT recuerda que esta estación también incorpora riesgos específicos para la conducción. El sol bajo, la mayor luminosidad y los cambios rápidos de luz convierten la atención visual en un elemento clave para evitar accidentes en carretera.

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