Hay motos rápidas. Muy rápidas. Y luego existen máquinas concebidas para convertirse directamente en objetos de deseo. La nueva MV Agusta Brutale 1000 ABT pertenece claramente a esta última categoría. La firma italiana vuelve a demostrar que entiende la motocicleta como una forma de arte mecánico y lo hace aliándose con uno de los grandes especialistas alemanes en altas prestaciones: ABT Sportsline. El resultado es una naked extrema, sofisticada y exclusiva que lleva todavía más lejos el concepto Brutale.

La colaboración entre ambas compañías no es casualidad. MV Agusta y ABT comparten una misma visión basada en la excelencia técnica, la innovación constante y una obsesión casi enfermiza por las prestaciones. Si los italianos llevan décadas emocionando al mundo con algunas de las motos más bellas jamás construidas, ABT ha hecho lo propio en el universo automovilístico desarrollando preparaciones de altísimo nivel sobre modelos del Grupo Volkswagen y competición. Dos mundos distintos pero unidos por la misma pasión por la ingeniería emocional.

MV Agusta Brutale 1000 ABT: cuando el arte italiano se encuentra con la ingeniería alemana / MV Agusta

La Brutale 1000 ABT nace precisamente para celebrar el 130 aniversario de ABT Sportsline y, por ello, su producción estará limitada a únicamente 130 unidades numeradas individualmente. Una cifra que deja claro desde el primer momento que no estamos ante una simple edición especial decorada con algunos detalles exclusivos. Es una moto creada para coleccionistas, apasionados de la tecnología y usuarios que entienden las motocicletas como piezas únicas.

Visualmente resulta imposible apartar la mirada de ella. La combinación cromática entre el Nero Carbonio Metallizzato y el Rosso Fuoco transmite agresividad y elegancia al mismo tiempo. MV Agusta ha trabajado el acabado hasta niveles obsesivos utilizando tecnología water decal de alta calidad, con todos los gráficos integrados bajo la capa de barniz para lograr una apariencia impecable y una durabilidad superior frente al desgaste o los rayos ultravioleta.

Además, el diseño incorpora un interesante diálogo visual entre Italia y Alemania. En un lado de la moto aparece la bandera alemana acompañada del lema de ABT “From The Racetrack To The Road”, mientras que en el otro se encuentra la bandera italiana junto al ya icónico “Motorcycle Art” de MV Agusta. Una manera elegante de reflejar la unión entre precisión alemana y pasión italiana.

Su producción estará limitada a únicamente 130 unidades numeradas individualmente / MV Agusta

Cada detalle respira inspiración automovilística. El asiento tapizado en Alcantara con patrón tipo panal recuerda inmediatamente a los interiores de los superdeportivos más exclusivos del mercado. No es solo una cuestión estética; también aporta un tacto premium y una excelente durabilidad. Las pinzas Brembo Stylema pintadas en negro con logotipos rojos siguen igualmente esa filosofía visual propia de los coches de altas prestaciones donde los frenos forman parte de la identidad estética del vehículo.

Pero posiblemente el elemento más llamativo sea la cubierta de carbono de la rueda trasera inspirada en las llantas turbofan utilizadas en competición. No se trata únicamente de un recurso visual espectacular. Su función es reducir las turbulencias aerodinámicas generadas alrededor de la rueda trasera y mejorar el coeficiente aerodinámico general de la moto. Tecnología nacida en los circuitos aplicada a una naked de producción limitada.

La combinación cromática entre el Nero Carbonio Metallizzato y el Rosso Fuoco transmite agresividad y elegancia al mismo tiempo / MV Agusta

En el corazón de esta bestia late el conocido tetracilíndrico en línea de 1.000 cc de MV Agusta, actualizado ahora para cumplir con la normativa Euro 5+ sin perder un ápice de carácter. Porque si algo sigue definiendo a esta Brutale es su capacidad para ofrecer prestaciones absolutamente descomunales.

Con el escape estándar desarrolla 201 CV a 13.500 rpm y 116 Nm de par motor a 11.000 rpm. Sin embargo, quienes instalen el kit racing incluido —solo para uso en circuito— disfrutarán de 208 CV a 14.000 rpm gracias al sistema Arrow Titanium de cuatro salidas y a una cartografía específica de motor. Son cifras de auténtica superbike trasladadas a una naked que apenas intenta disimular su ADN de competición.

En el corazón de esta bestia late el conocido tetracilíndrico en línea de 1.000 cc de MV Agusta, actualizado ahora para cumplir con la normativa Euro 5+ sin perder un ápice de carácter / MV Agusta

MV Agusta también ha trabajado profundamente en el comportamiento dinámico. La Brutale 1000 ABT incorpora suspensiones electrónicas Öhlins de última generación con horquilla invertida Nix EC con tratamiento TiN, amortiguador trasero EC TTX y amortiguador de dirección electrónico ajustable en modos manual y automático. Todo el sistema permite modificar electrónicamente compresión y extensión adaptándose a cualquier estilo de conducción o condición del asfalto.

Las llantas forjadas reducen masas no suspendidas mejorando la agilidad, mientras que el sistema de frenos directamente derivado de competición monta discos delanteros Braking Batfly de 320 mm acompañados por pinzas Brembo Stylema monobloque. Potencia, tacto y resistencia térmica quedan garantizados incluso en conducción extrema.

La Brutale 1000 ABT incorpora suspensiones electrónicas Öhlins de última generación con horquilla invertida Nix EC con tratamiento TiN / MV Agusta

La obsesión por el detalle alcanza niveles extraordinarios con la utilización de 19 componentes específicos fabricados en fibra de carbono. Desde los soportes del guardabarros delantero hasta las tapas laterales, conductos de aire, protectores térmicos o cubiertas mecánicas, prácticamente cada zona de la moto recibe un tratamiento exclusivo para ahorrar peso y elevar todavía más la sensación de exclusividad.

Cada unidad se entregará además con un completo paquete especial que incluye funda personalizada, certificado de autenticidad, piezas específicas, kit de bienvenida y componentes racing dedicados. Todo pensado para reforzar la experiencia de propiedad de una moto que claramente busca posicionarse como pieza de colección desde el mismo momento de su lanzamiento.

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La producción arrancará durante el último trimestre de 2026 con un precio en Italia de 40.990 euros. Una cifra elevada, sí, pero relativamente lógica para una motocicleta que juega directamente en la liga de las obras de arte mecánicas más exclusivas del planeta.