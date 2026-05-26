Liux inaugura la primera fábrica de carrocerías de fibras naturales de España

Liux, empresa española de movilidad eléctrica, ha puesto en marcha en Elche (Alicante) la primera fábrica en España dedicada al desarrollo y la fabricación de chasis y carrocerías de biocomposites (fibra de lino y otras fibras naturales) para el sector de la automoción.

Se trata de un proyecto pionero diseñado específicamente para la producción en serie del primer modelo de la marca, el Liux Big, que se ensambla en la planta que la compañía tiene en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Estas instalaciones también darán servicio a otros fabricantes que quieran usar esta innovación.

La tecnología desarrollada por Liux permite recuperar hasta el 98% de la resina y el 100% del tejido, frente a materiales convencionales como el acero o el aluminio, cuyo reciclaje es uno de los grandes retos del sector.

Liux Big / Liux

En términos de seguridad, la fibra de lino presenta ventajas estructurales relevantes. A diferencia de los composites de fibra de carbono, que pueden fragmentarse en partículas cortantes en caso de impacto, los composites de fibra natural absorben la energía de forma progresiva y sin fragmentación, lo que facilita un comportamiento más predecible ante colisiones.

“Trabajar con biocomposites fue una decisión estratégica. La fibra de lino reduce peso, emisiones y costes. Gracias a ello, hemos conseguido desarrollar un chasis y una carrocería hasta un 50% más ligeras que los convencionales, con una reducción de la huella de CO2 de al menos el 60%. Además, el lino es un cultivo de origen europeo que nos permite simplificar la cadena de suministro. Estos materiales también forman parte de la experiencia de diseño. Por eso hemos decidido dejar visibles elementos del monocasco en el interior del vehículo e incluso mostrar el tejido de lino expuesto en el techo en su estado natural”, comenta David Sancho, CPO y cofundador de Liux.

En términos de seguridad, la fibra de lino presenta ventajas estructurales relevantes / Liux

Más eficiencia y mayor escalabilidad

El modelo de fabricación, basado en molde cerrado, permite reducir significativamente los costes industriales y mejorar la eficiencia operativa, optimizando tanto los procesos como la calidad y los costes de producción. Además, este sistema posibilita alcanzar altas productividades y niveles de calidad óptimos, una condición clave para la fabricación en serie.

Frente a las piezas metálicas de carrocería, cuya producción exige grandes inversiones en maquinaria, altos volúmenes de producción y un elevado consumo energético, los biocomposites permiten trabajar con métodos menos intensivos y una cadena de fabricación más ágil y escalable.

Todo esto se traslada directamente al precio del Liux Big, con una salida por debajo de los 18.000 euros (sin contar ayudas gubernamentales), y un menor coste de mantenimiento.

El Liux Big se presenta como un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e / Liux

Menos peso, más autonomía

El Liux Big se presenta como un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e, extremadamente sostenible y eficiente. Fabricado con materiales reciclables, baterías modulares y una eficiencia energética que duplica la media del mercado, está diseñado para responder a las necesidades reales de los consumidores en las grandes ciudades.

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Con una longitud de 2,7 metros, el Liux Big se comercializará con dos opciones de batería de 15 a 20 kWh y con una autonomía de 215 (en ciclo WMTC) y 270 km respectivamente según datos de homologación oficial. Estas prestaciones posicionan al Big como el vehículo eléctrico urbano con mayor autonomía de su segmento. Además, su consumo eléctrico es de únicamente 7 kWh/100 km, muy inferior al de los vehículos eléctricos del mercado.