La expansión de JAECOO en España continúa con la llegada de las versiones híbridas SHS de los Jaecoo 5 y Jaecoo 7, dos SUV del segmento C que refuerzan la estrategia de electrificación de la marca con una propuesta centrada en la eficiencia, la autonomía y el confort de uso.

Ambos modelos comparten la tecnología Super Hybrid System, una arquitectura híbrida desarrollada para ofrecer un equilibrio especialmente competitivo entre prestaciones y consumos, con autonomías superiores a 900 kilómetros y consumos homologados por debajo de los 5,5 l/100 km.

Jaecoo amplía su ofensiva híbrida con los nuevos Jaecoo 5 SHS y Jaecoo 7 SHS / V.M.

Tecnología, seguridad y equipamiento compartidos

Tanto el Jaecoo 5 SHS como el Jaecoo 7 SHS comparten una misma base técnica y una filosofía claramente orientada a combinar imagen SUV, elevado equipamiento y una experiencia de conducción confortable. Los dos desarrollan 224 CV de potencia conjunta y cuentan con etiqueta ECO.

Los dos modelos utilizan la plataforma multienergía T1X y apuestan por una arquitectura digital protagonizada por grandes pantallas táctiles, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y avanzados asistentes a la conducción. En ambos casos destaca una amplia dotación de sistemas ADAS, con elementos como frenada autónoma de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril o detector de ángulo muerto.

También comparten una clara orientación al confort, con climatizador bizona, carga inalámbrica de hasta 50 W en los acabados superiores, sistemas de sonido Sony y un cuidado aislamiento acústico que favorece una conducción especialmente silenciosa.

Jaecoo 5 SHS / V.M.

Jaecoo 5 SHS, enfoque urbano y espíritu pet friendly

El Jaecoo 5 SHS se posiciona como el acceso a la gama híbrida de la marca. Con 4,38 metros de longitud, apuesta por un tamaño más contenido y manejable, especialmente pensado para un uso urbano y familiar. Su maletero ofrece 410 litros de capacidad, ampliables hasta 1.214 litros.

Uno de sus elementos diferenciales es su enfoque pet friendly, incorporando materiales antibacterianos, sistemas de filtrado de aire y superficies resistentes a arañazos y manchas. A ello suma una destacada dotación tecnológica, con pantalla vertical de 13,2 pulgadas y procesador Qualcomm 8155.

Jaecoo 7 SHS / V.M.

Jaecoo 7 SHS, más espacio y un planteamiento más rutero

El Jaecoo 7 SHS eleva el planteamiento hacia un SUV más amplio y refinado. Crece hasta los 4,5 metros de longitud y ofrece una mayor habitabilidad interior gracias a una batalla de 2,67 metros. El maletero alcanza los 500 litros y puede ampliarse hasta 1.265 litros.

Su interior apuesta por una presentación más tecnológica, con una pantalla central de hasta 14,8 pulgadas, Head-Up Display en los acabados superiores y soluciones orientadas a mejorar el confort en viajes largos, como asientos con ventilación, calefacción y memoria. El comportamiento dinámico también busca priorizar el confort y la estabilidad, manteniendo una conducción silenciosa y suave incluso en desplazamientos largos.

Jaecoo 5 SHS / V.M.

Cómo funciona el sistema híbrido SHS

El elemento clave de ambos modelos es la tecnología SHS (Super Hybrid System), un sistema híbrido que combina un motor gasolina 1.5 turbo de ciclo Miller, dos motores eléctricos y una transmisión específica para vehículos electrificados.

La principal diferencia respecto a otros híbridos convencionales es que el sistema prioriza el uso del motor eléctrico siempre que es posible, mientras el motor térmico actúa en muchos momentos como generador de energía. El resultado es una conducción especialmente suave y eficiente.

El motor de combustión utiliza ciclo Miller porque este funcionamiento permite reducir el consumo y mejorar la eficiencia térmica. En términos sencillos, el motor aprovecha mejor cada gota de combustible reduciendo pérdidas internas y trabajando más tiempo en los rangos de funcionamiento más eficientes. Gracias a ello, alcanza una eficiencia térmica del 44,5%, una cifra especialmente elevada dentro de la industria.

La transmisión híbrida gestiona automáticamente siete modos de funcionamiento diferentes, alternando entre conducción eléctrica, híbrida o regenerativa sin intervención del conductor.

Jaecoo 5 SHS / V.M.

Primeras impresiones al volante

Durante la toma de contacto, tanto el Jaecoo 5 SHS como el Jaecoo 7 SHS transmitieron una sensación de producto muy equilibrado para quienes buscan un SUV híbrido con etiqueta ECO, consumos ajustados y una elevada dotación tecnológica.

El Jaecoo 7 SHS se posiciona como la opción más orientada al uso familiar gracias a unas plazas traseras más amplias y a un maletero superior, con 500 litros de capacidad frente a los 410 litros del Jaecoo 5. Por su parte, el Jaecoo 5 SHS mantiene un enfoque más urbano y funcional, destacando especialmente por su certificación pet friendly, un elemento diferencial dentro del segmento para quienes viajan habitualmente con mascotas.

Dinámicamente, ambos ofrecen un comportamiento muy sólido, con una respuesta suave y silenciosa en ciudad y una notable estabilidad en carretera. El sistema híbrido trabaja de manera prácticamente imperceptible y contribuye a unos consumos realmente contenidos. En un recorrido mixto entre ciudad, carretera convencional y autopista, el Jaecoo 5 SHS registró un consumo medio de 5,1 l/100 km.

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Los precios de tarifa arrancan en 30.000 euros para el Jaecoo 5 SHS híbrido y en 34.400 euros para el Jaecoo 7 SHS híbrido. Durante el mes de mayo de 2026, y aplicando el máximo descuento comercial disponible, el Jaecoo 5 SHS parte desde 22.500 euros, mientras que el Jaecoo 7 SHS lo hace desde 25.300 euros.