Conducir estresa a 8 de cada 10 jóvenes en España

Conducir se ha convertido en una auténtica fuente de estrés para buena parte de los jóvenes españoles. Según el último informe sobre movilidad y aparcamiento elaborado por EasyPark, el 83,2% de los conductores menores de 34 años reconoce sentirse estresado al volante. La cifra aumenta todavía más entre los menores de 24 años, donde el porcentaje alcanza el 87,8%.

El estudio refleja que las situaciones que más tensión generan tienen mucho que ver con la presión del tráfico y la inseguridad al volante. El principal motivo de estrés para los jóvenes es que otro vehículo circula demasiado cerca por detrás, algo que preocupa al 62,2% de los encuestados.

La segunda situación más angustiosa es aparcar en cuesta. En este caso, las diferencias por edad son muy llamativas: mientras el 52,8% de los menores de 24 años reconoce sufrir mucho en estas maniobras, el porcentaje baja hasta el 30,3% entre quienes tienen entre 25 y 34 años.

Incorporarse y adelantar también generan ansiedad

Las incorporaciones al tráfico son otro de los momentos más incómodos para los conductores jóvenes. El 44,4% de los menores de 24 años asegura sentirse muy estresado al incorporarse a una vía, frente al 24,4% de los menores de 34 años.

El aparcamiento sigue siendo la principal preocupación de movilidad para los ciudadanos / Getty Images

Adelantar también continúa siendo una maniobra que provoca inseguridad. Uno de cada cuatro jóvenes reconoce que esta situación le genera bastante tensión al volante, especialmente en carreteras con tráfico intenso o poca visibilidad.

El informe también destaca que solo la mitad de los jóvenes conduce diariamente, un dato que podría explicar parte de esa falta de confianza al volante en determinadas situaciones.

El aparcamiento, gran problema en las ciudades

Más allá de la conducción, el estudio señala que el aparcamiento sigue siendo la principal preocupación de movilidad para los ciudadanos. El 71,6% considera que encontrar sitio para aparcar es el mayor problema en su ciudad.

A esto se suman otras situaciones que incrementan el estrés diario, como la incertidumbre de encontrar plaza libre, la presión por llegar a tiempo o los atascos habituales en grandes ciudades.

Además, el 65,7% de los jóvenes asegura que le molesta pagar por aparcar. Entre las mayores quejas también aparecen el límite de tiempo en las zonas reguladas y el hecho de que algunos parquímetros todavía sólo permitan pagar en efectivo.

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El tráfico intenso, la dificultad para aparcar y la presión constante de la conducción urbana están haciendo que cada vez más jóvenes perciban ponerse al volante como una actividad estresante más que como una experiencia de libertad.