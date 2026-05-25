Tecnología
Xpeng crea un robotaxi autónomo que sustituye los sensores de radar por cámaras de visión artificial
El fabricante chino iniciará las pruebas con pasajeros este año y planea eliminar por completo la figura del conductor de seguridad a principios de 2027
La carrera por el transporte público sin conductor suma un nuevo competidor que promete acelerar los plazos de producción. Hablamos del Xpeng Robotaxi, un vehículo desarrollado sobre la base del nuevo modelo GX de la marca que sale directamente de la fábrica preparado para operar bajo los estándares de conducción autónoma de Nivel 4 (lo que significa que el coche es capaz de resolver cualquier situación vial sin intervención humana).
Tras recibir los permisos necesarios el pasado mes de enero, el coche ya realiza pruebas en las vías públicas de la ciudad china de Guangzhou (China).
Conducción basada en "ojos" y chips propios
La principal particularidad técnica de este modelo es que renuncia al uso de radares LiDAR (láser) y a los mapas de alta definición, dos de las tecnologías más caras y habituales en sus rivales directos. En su lugar, el vehículo de Xpeng utiliza un sistema basado exclusivamente en cámaras y visión artificial, compuesto por:
- Cerebro digital: Está impulsado por cuatro procesadores desarrollados por la propia marca, que ofrecen una enorme capacidad de procesamiento de datos.
- Reflejos humanos: Gracias a su arquitectura de software integrada, el sistema calcula las decisiones en menos de 80 milisegundos, una velocidad de respuesta superior a la del parpadeo humano que le permite adaptarse a la circulación de diferentes ciudades.
Un interior pensado para el descanso
Al no requerir un conductor al volante, el habitáculo se ha configurado por completo para la comodidad de los pasajeros, asemejándose más a una sala de descanso privada que al interior de un coche convencional.
Entre otras cosas, cuenta con asientos con efecto gravedad cero, para mitigar la fatiga del viaje. Además, también tiene pantallas de entretenimiento traseras controladas por un asistente de voz inteligente, con el que los usuarios pueden regular la temperatura o la música.
Calendario de implantación
A diferencia de otras compañías, Xpeng no plantea este proyecto como un prototipo a largo plazo, sino como un negocio de despliegue inmediato. Tras poner en marcha una división específica el pasado mes de marzo, la hoja de ruta está fijada y en el segundo semestre de este año comenzarán las operaciones piloto con usuarios reales para comprobar la aceptación del modelo de negocio.
Para principios de 2027 se prevé la eliminación total del supervisor o conductor de seguridad a bordo, dejando al coche circular completamente solo.
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