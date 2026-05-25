Lamborghini celebra los 20 años de su programa Ad Personam con un nuevo color inspirado en el Miura

Lamborghini dispone de un programa que hace sus coches aún más exclusivos: Ad Personam, que cumple ya 20 años de trabajo. Para celebrarlo, la casa de Sant'Agata Bolognese lanza un nuevo color exclusivo, el Azzurro 20 Anniversary Ad Personam, una tonalidad inspirada en el histórico Lamé Sky Blu del mítico Miura Roadster.

El 96% de los Lamborghini que salen actualmente de fábrica incluyen algún tipo de personalización, consolidando Ad Personam como uno de los pilares de la experiencia de marca. El programa, creado en 2006, permite a los clientes configurar colores, materiales y acabados a medida, hasta el punto de convertir prácticamente cada coche en una unidad única.

Entre algunas curiosidades, algunos clientes llegan a pedir colores inspirados en objetos personales, desde relojes de lujo hasta esmaltes de uñas. También se pueden personalizar bordados, inserciones de carbono, placas identificativas e incluso equipajes a juego. Y es que Lamborghini permite crear pinturas prácticamente únicas y durante todo el proceso hay una persona asociada al programa que aconseja sobre combinaciones, materiales y colores.

20 años del programa Ad Personam. / Lamborghini

El nuevo tono aniversario estará disponible por tiempo limitado y utiliza una tecnología de cuatro capas con partículas de aluminio y pigmentos perlados que generan un efecto brillante y tridimensional. Según Lamborghini, el color cambia de intensidad dependiendo de la luz, reforzando las líneas y superficies del vehículo.

Una rentable fuente de ingresos

Las personalizaciones más exclusivas pueden añadir decenas de miles de euros al precio final del coche y en modelos limitados o proyectos Opera Unica, la factura puede superar fácilmente los 100.000 euros extra. No solo Lamborghini se apoya en estos programas, ya que la estrategia de personalización se ha convertido en una enorme fuente de rentabilidad para las marcas de lujo: Ferrari, Porsche o Rolls-Royce también han disparado ingresos gracias a los extras a medida.

20 años del programa Ad Personam. / Lamborghini

El programa Ad Personam debutó oficialmente en el Salón del Automóvil de París de 2006 con una edición especial del Lamborghini Gallardo. Desde entonces, ha evolucionado hasta ofrecer más de 400 colores y múltiples opciones de personalización avanzada.

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Uno de los momentos clave llegó en 2016 con la apertura del Ad Personam Studio en Sant’Agata Bolognese, donde los clientes pueden diseñar su coche junto a especialistas de la marca, seleccionando en persona cueros, costuras, llantas o acabados. Además, la entrega del coches e hace de manera exclusiva en las instalaciones de Sant'Agata, con un evento en el que incluso se proyecta un vídeo que recopila todo el proceso de creación del coche. Lamborghini también ha expandido esta experiencia a Tokio y Nueva York, además de ofrecer configuraciones virtuales remotas.