Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikPresión estética masculinaCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránMercadona
instagramlinkedin

Ahorro

Las 3 gasolineras más baratas de España para que rellenes tu depósito hoy

Si vas a llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldrá más barato

Las 3 gasolineras más baratas para que rellenes tu depósito hoy

Las 3 gasolineras más baratas para que rellenes tu depósito hoy / Europa Press

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana.

Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.

Surtidores de una gasolinera en una imagen de archivo.

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche / Archivo

Trucos para ahorrar gasolina

Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible. 

Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

Mecánico revisando un vehículo

Un mantenimiento adecuado del vehículo favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible / Archivo

Las 10 gasolineras más baratas

Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.

En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Family Energy Zaragoza - 1.329€
  • Plenergy Alfàs del Pi (Alicante) - 1.329€
  • Plenergy Utrera (Sevilla) - 1.329€
  • Ballenoil Zaragoza - 1.329€
  • Gasexpress Altea (Alicante) - 1.329€

En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

Noticias relacionadas

  • 06/32718 Valle de la Serena (Badajoz) - 1.399€
  • Ballenoil Paiporta (Valencia) - 1.419€
  • Plenergy Massanassa (Valencia) - 1.419€
  • Ballenoil Massanassa (Valencia) - 1.419€
  • Plenergy Alfafar (Valencia) - 1.419€

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
  2. Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista
  3. Anatomía de la caída de Isak Andic: 5 factores clave explicados con gráficos y vídeos
  4. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  5. Comienza el derribo de los últimos bloques con aluminosis del barrio de Sant Roc en Badalona
  6. ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?
  7. Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
  8. ¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?

Xavier Serrano, sexólogo: "Todos tenemos una cierta neurosis sexual"

Xavier Serrano, sexólogo: "Todos tenemos una cierta neurosis sexual"

El Madrid necesita unas elecciones reales ya

El Madrid necesita unas elecciones reales ya

Dos empresas que pagaron al "Grupo Zapatero" y a Aldama comparten su sede en Madrid con una sociedad de la Federación Venezolana de Fútbol

Dos empresas que pagaron al "Grupo Zapatero" y a Aldama comparten su sede en Madrid con una sociedad de la Federación Venezolana de Fútbol

Las 3 gasolineras más baratas de España para que rellenes tu depósito hoy

Las 3 gasolineras más baratas de España para que rellenes tu depósito hoy

Iglesias ortodoxas rusas en Europa Occidental: de templos de culto a posibles centros de espionaje

Iglesias ortodoxas rusas en Europa Occidental: de templos de culto a posibles centros de espionaje

De Grifols a Mango: dos años de turbulencias para la gran empresa familiar catalana

De Grifols a Mango: dos años de turbulencias para la gran empresa familiar catalana

Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez

Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez

Directo | La fortuna de Isak Andic más allá de Mango

Directo | La fortuna de Isak Andic más allá de Mango