La extraña pegatina amarilla que llevan algunos coches y que casi nadie sabe qué significa

Entre las etiquetas ambientales, los radares y las nuevas normas de tráfico, hay un pequeño adhesivo que pasa desapercibido para la mayoría de conductores. Se trata de una pegatina amarilla con una letra “H” negra que puede verse en algunos coches clásicos y motocicletas antiguas. Aunque muchos creen que se trata de una variante de las etiquetas medioambientales de la DGT, su significado es completamente distinto.

La “H” hace referencia a “Histórico” y señala que ese vehículo ha sido reconocido oficialmente como parte del patrimonio automovilístico español. No basta con que el coche sea antiguo: para conseguir esta catalogación debe cumplir varios requisitos específicos establecidos por la normativa.

Entre ellos destacan tener más de 30 años de antigüedad, conservar prácticamente todas sus piezas y características originales, encontrarse en buen estado de conservación y disponer de toda la documentación y la ITV al día. Además, el vehículo debe estar inscrito en el Registro de Vehículos Históricos de la Dirección General de Tráfico.

Coche histórico que podría obtener la etiqueta H / Archivo

Un trámite especial y una ITV diferente

A diferencia de las etiquetas B, C o ECO, esta pegatina no se entrega automáticamente. El propietario debe iniciar un proceso de catalogación específico a través de la comunidad autónoma correspondiente.

El vehículo debe superar una inspección técnica especial para coches históricos y posteriormente registrarse oficialmente ante Tráfico. Una vez completado el procedimiento, el conductor puede solicitar la pegatina H, cuyo precio ronda los 20 euros.

La normativa también establece dónde debe colocarse: en la parte superior del parabrisas delantero, en el lado opuesto al conductor, para facilitar la identificación por parte de las autoridades.

ITV especial para coches históricos / Archivo

Qué ventajas tiene un coche histórico

Más allá de su valor sentimental o coleccionista, los vehículos históricos cuentan con ciertas ventajas prácticas. Muchos ayuntamientos permiten su acceso a Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), además de beneficiarse de bonificaciones en el impuesto de circulación y revisiones ITV menos frecuentes.

Sin embargo, también existen limitaciones. La regulación actual establece restricciones de uso y limita la circulación de algunos vehículos históricos a un máximo de 96 días al año.

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Lejos de relacionarse con la sostenibilidad o las emisiones, la pegatina H representa la conservación de la historia del automóvil. Detrás de cada uno de estos vehículos hay décadas de evolución mecánica, diseño y cultura del motor. Por eso, cuando aparece esta pequeña etiqueta amarilla en carretera, no se trata solo de un coche viejo: es una pieza viva de la historia de la automoción.