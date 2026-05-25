Marcas chinas
Exlantix sigue lanzando novedades ante su inminente llegada a España: así es el nuevo RX Concept
El lenguaje de diseño detrás de este modelo, Perpetua, ha sido desarrollado por el responsable de diseño de exterior de la marca Christos Pavlidis, quien ha trabajado para fabricantes como Ferrari.
Exlantix está en pleno apogeo y su llegada a España confirma la apuesta por los principales mercados de la Unión Europea, un territorio en el que ya está presente bajo el nombre 'oficial' de la marca, Exeed, en países como Polonia o Noruega.
A nuestro país, esta marca de alta gama china traerá en un primer momento los Exlantix ES, ES GT y ET, dotados de acabados de muy calidad en el interior, una gran tecnología enfocada tanto a la comodidad como a la conducción en sí y, por supuesto, en versiones eléctrificadas. Primero, llegarán los 100% eléctricos, con una batería de 100 kWh, y después será el turno de los híbridos enchufables.
Ahora, como muestra del momento de expansión y desarrollo internacional en el que se encuentra la marca, Exlantix ha publicado las primeras imágenes de su RX Concept, un prototipo que en Neomotor pudimos ver de cerca durante las actividades relacionadas con el Pekin Auto Show de este mismo año.
Un SUV del segmento D
Por el momento, el RX Concept es un prototipo, pero de hacerse realidad y llegar a España podría tener opciones de triunfar. Se presenta en un formato SUV con unas medidas importantes, aunque todavía no hay ficha técnica confirmada. No llegará a esos 4,9 metros de largo de los ET y ES, pero se colocará seguro en el segmento D.
El RX Concept encarna el lenguaje de diseño que firma Christos Pavlidis. 'Perpetua' se caracteriza por sus proporciones fluidas y superficies esculpidas que transmiten dinamismo, al mismo tiempo que dan al coche ese aire de elegancia sencilla al mismo tiempo que moderna. Uno de sus rasgos distintivos va a ser la firma lumínica, que incorpora elementos tridimensionales con un efecto visual sin bordes. No obstante, en el protoripo que pudimos ver había quizás demasiados tipos de iluminación distintos combinados y se podría esperar que alguno cayera de cara a ver el modelo de producción definitivo.
En la parte trasera, los faros están perfectamente integrados en la carrocería con un alerón que le aporta también una estética reconocible. Este RX Concept quiere mostrar todo el enfoque vanguardista de Exlantix y ser la nueva piedra angular sobre la que se levante la nueva generación de vehículos.
- ¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- ¿Dónde es fiesta el 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?