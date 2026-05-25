Exlantix sigue lanzando novedades ante su inminente llegada a España: así es el nuevo RX Concept

Exlantix está en pleno apogeo y su llegada a España confirma la apuesta por los principales mercados de la Unión Europea, un territorio en el que ya está presente bajo el nombre 'oficial' de la marca, Exeed, en países como Polonia o Noruega.

A nuestro país, esta marca de alta gama china traerá en un primer momento los Exlantix ES, ES GT y ET, dotados de acabados de muy calidad en el interior, una gran tecnología enfocada tanto a la comodidad como a la conducción en sí y, por supuesto, en versiones eléctrificadas. Primero, llegarán los 100% eléctricos, con una batería de 100 kWh, y después será el turno de los híbridos enchufables.

Ahora, como muestra del momento de expansión y desarrollo internacional en el que se encuentra la marca, Exlantix ha publicado las primeras imágenes de su RX Concept, un prototipo que en Neomotor pudimos ver de cerca durante las actividades relacionadas con el Pekin Auto Show de este mismo año.

Un SUV del segmento D

Por el momento, el RX Concept es un prototipo, pero de hacerse realidad y llegar a España podría tener opciones de triunfar. Se presenta en un formato SUV con unas medidas importantes, aunque todavía no hay ficha técnica confirmada. No llegará a esos 4,9 metros de largo de los ET y ES, pero se colocará seguro en el segmento D.

Exlantix RX Concept / Exlantix

El RX Concept encarna el lenguaje de diseño que firma Christos Pavlidis. 'Perpetua' se caracteriza por sus proporciones fluidas y superficies esculpidas que transmiten dinamismo, al mismo tiempo que dan al coche ese aire de elegancia sencilla al mismo tiempo que moderna. Uno de sus rasgos distintivos va a ser la firma lumínica, que incorpora elementos tridimensionales con un efecto visual sin bordes. No obstante, en el protoripo que pudimos ver había quizás demasiados tipos de iluminación distintos combinados y se podría esperar que alguno cayera de cara a ver el modelo de producción definitivo.

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En la parte trasera, los faros están perfectamente integrados en la carrocería con un alerón que le aporta también una estética reconocible. Este RX Concept quiere mostrar todo el enfoque vanguardista de Exlantix y ser la nueva piedra angular sobre la que se levante la nueva generación de vehículos.