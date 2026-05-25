Denza convierte su Z9GT en joyería sobre ruedas gracias a Chopard

La presencia de Denza en el Festival de Cannes no ha pasado desapercibida, aunque esta vez no por un un lanzamiento comercial al uso, sino por mostrar un Z9GT creado junto a la firma suiza Chopard y destinado a la gala benéfica amfAR que se celebra durante el festival.

Denza Z9GT en colaboración con Chopard / Denza

La idea detrás del proyecto mezcla lujo, artesanía y tecnología alrededor del que hoy es el modelo insignia de Denza. El resultado es una unidad única que toma como base el Z9GT eléctrico y que añade una personalización centrada en el habitáculo y en diseño, más cercana al universo de la relojería y la joyería que al de un deportivo convencional.

La colaboración llega en un momento importante para la marca, que acaba de debutar oficialmente en Europa y prepara su desembarco comercial durante el segundo trimestre de 2026.

Un interior lleno de referencias a Chopard

Buena parte del trabajo de personalización se concentra dentro del coche. Las molduras del habitáculo incorporan amatistas, integradas en diferentes mandos y superficies del puesto de conducción, mientras que los reposacabezas incluyen la “C” característica de Chopard bordada en el tapizado.

Interior del Denza Z9GT en colaboración con Chopard / Denza

También cambia la iluminación de bienvenida, aparece el logotipo de la firma suiza en la zona de carga inalámbrica para teléfonos y el sistema multimedia de 17,3 pulgadas estrena una interfaz específica creada para esta unidad.

El ambiente interior se completa con cuero, molduras de madera y un sistema de sonido firmado por Devialet con 20 altavoces.

Colaboración más allá del coche

La colaboración incluye dos relojes creados como pareja “His & Hers”, además de un juego de maletas fabricadas artesanalmente por Shiro para acompañar al Z9GT en la subasta benéfica.

Relojes creado para la colaboración entre Denza y Chopard / Denza

Maletas exclusivas / Denza

Entre las piezas de relojería aparece un Happy Sport de 36 mm en oro rosa ético de 18 quilates y un Alpine Eagle de 41 mm, también en oro rosa ético, ambos personalizados con referencias a Denza.

Más de 1.150 CV y carga súper rápida

El Denza Z9GT personalizado mantiene su parte técnica, con una configuración de tres motores eléctricos que desarrollan una potencia conjunta superior a 1.150 CV. Éstos le propulsan de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos.

Detalle del interior del Denza Z9GT en colaboración con Chopard / Denza

Otro de los elementos destacados es la tecnología Flash Charging, con la que Denza afirma que puede completar una carga completa de la batería en apenas nueve minutos.

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Más allá de las cifras o las prestaciones, el proyecto del Z9GT funciona como una declaración de intenciones sobre el posicionamiento que Denza quiere construir en Europa, mezclando electrificación, altas prestaciones y una imagen claramente ligada al lujo.