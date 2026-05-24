Porsche rompe los moldes con esta edición del GT3 RS

El nuevo 911 GT3 RS de Porsche Sonderwunsch ha conseguido reunir prestaciones excepcionales, diseño refinado y artesanía sin igual.

Inspirado en el mundo de la alta costura y llevado a cabo en estrecha colaboración entre Porsche Ginebra y Porsche Sonderwunsch este GT3 presenta una configuración claramente hecha a medida, caracterizada por colores intensos y detalles cuidadosamente seleccionados que le confieren una presencia destacada en carretera.

Porsche rompe los moldes con esta edición especial del GT3 RS / Porsche

Contrastes sutiles

El color elegido para la carrocería es un Macadamia metalizado intenso de la gama Paint to Sample, combinado con componentes de carbono cuyo barniz transparente ha sido impregnado con pigmentos marrones, desarrollados en exclusiva para este proyecto.

El alerón trasero en carbono tintado queda sutilmente acentuado por la inscripción Weissach en los laterales, junto con el nombre “Porsche” en color naranja, que aporta un toque distinto de color. También encontramos naranja en los anillos decorativos de los faros LED y en el cuero -que abunda- en el interior del vehículo.

El color elegido para la carrocería es un Macadamia metalizado intenso de la gama Paint to Sample / Porsche

Artesanía excepcional

En el programa Sonderwunsch de Porsche, la personalización se lleva a cabo hasta el más mínimo detalle. Con numerosos componentes creados específicamente para este proyecto, se ha dado forma a un modelo verdaderamente único, basado en el moderno 911 GT3 RS de serie, gracias a una meticulosa artesanía.

El exterior y el interior se han armonizado elegantemente para lograr una interacción coherente entre materiales, colores y superficies. Cada detalle lleva la firma de especialistas experimentados en manufactura y cumple de forma inequívoca con los exigentes estándares de calidad que definen a la marca alemana.

La personalización se lleva a cabo hasta el más mínimo detalle / Porsche

Acerca del programa Sonderwunsch

Porsche está reinterpretando el legendario programa Sonderwunsch de finales de la década de 1970, haciendo posible creaciones únicas y personalizadas, diseñadas conjuntamente con el cliente y materializadas por Porsche con la máxima profesionalidad.

La oferta de vehículos nuevos incluye la integración de opciones personalizadas Sonderwunsch directamente en el proceso de producción. Uno de los aspectos destacados que Porsche pone a disposición de los clientes al realizar el pedido de su vehículo es el programa Paint to Sample Plus, mediante el cuál, basándose en los deseos individuales del cliente, Porsche crea y desarrolla un color exterior único.

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Además, por si fuera poco, los clientes pueden rediseñar por completo el interior y el exterior de su coche o, en el marco de la oferta Sonderwunsch Factory Re-Commission, crear piezas técnicamente únicas con el respaldo del equipo de desarrollo y diseño de Porsche dedicado a este fin. En el caso de los modelos más antiguos, esta oferta incluye siempre la restauración, que también se puede solicitar por separado.