Lexus presenta su nueva bicicleta, basada en el rendimiento y la exclusividad

Lexus presenta la nueva Lexus Race Bike, un modelo de alto rendimiento que refleja la filosofía de la marca en términos de diseño, innovación y excelencia, y que quiere trasladar los valores de Lexus al mundo del ciclismo premium.

Desarrollada en colaboración con el reconocido fabricante belga Ridley, la Lexus Race Bike ha sido concebida como un producto desarrollado a medida, sofisticado y de altas prestaciones, dirigido a clientes que buscan experiencias exclusivas más allá del automóvil.

Lexus Race Bike / WILL ANDERSON

Basada en la Ridley Noah Fast 3.0, representa la máxima expresión del rendimiento aerodinámico dentro del universo Lexus. Desarrollada junto al equipo profesional Uno-X Mobility y validada en competición al más alto nivel, esta bicicleta es el resultado de décadas de experiencia en el ciclismo profesional y de una concepción integral del producto, en la que cada elemento ha sido optimizado para ofrecer velocidad, eficiencia y control.

Ridley cuenta con su propio túnel de viento, donde desarrolla y optimiza cada bicicleta con precisión milimétrica. Este entorno permite simular condiciones reales y reducir al máximo la resistencia aerodinámica.

El resultado: una bicicleta de carbono de 8 kg de peso, la más rápida jamás fabricada por Ridley, diseñada para clientes que buscan prestaciones excepcionales y una experiencia verdaderamente exclusiva.

Lexus Race Bike / Lexus

La Lexus Race Bike destaca por su color Copper Petra de Lexus, un acabado especial fabricado únicamente para la marca, junto con un branding propio que refuerza su identidad diferencial.

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Además, incluye una garantía ampliable hasta 10 años, aportando un plus de confianza y valor a largo plazo.