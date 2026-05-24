Sector
Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas
La alianza ofrece descuentos exclusivos en estaciones de servicio y tarifas competitivas en miles de puntos de recarga para mitigar los costes operativos del sector
Freenow by Lyft -aplicación del taxi líder en Europa- y BP han anunciado una alianza que beneficiará a taxistas tanto de vehículos de combustión como híbridos y eléctricos en España.
Este acuerdo ofrece descuentos exclusivos en carburantes en la red de estaciones de servicio de BP y otras empresas del sector, además de 27.000 puntos de carga eléctrica en toda España, con el objetivo de contribuir a optimizar los costes operativos de los profesionales del sector.
La alianza se articula a través de un modelo de colaboración que permitirá a los conductores y fl otas que operan con Freenow by Lyft acceder a condiciones especiales en productos de repostaje y carga eléctrica en la red de BP, además de un amplio rango de servicios de fidelización.
Vehículos de combustión interna
Los taxistas de vehículos de combustión tendrán acceso a tarjetas profesionales con descuentos directos en carburantes en estaciones BP y otras empresas del sector, con rebajas en combustible regular y carburantes premium.
Además, se incluyen beneficios como un servicio de gestión personalizada, facturación detallada mensual y ausencia de costes de emisión o mantenimiento de las tarjetas. Los conductores también podrán beneficiarse de una tarjeta de descuento directo en estaciones BP en combustibles estándar.
Eléctricos, híbridos e híbridos enchufables
En el caso de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, el acuerdo proporciona acceso a los más de 27.000 puntos de carga eléctrica distribuidos por toda España. Los conductores
podrán acceder a tarifas competitivas ajustadas semanalmente en función del tipo de carga, así como a condiciones especiales como tarifas reducidas en la cuota de servicio mensual y eliminación de costes de apertura de cuenta.
Además, la colaboración incluye un sistema de gestión y seguimiento que permitirá a Freenow by Lyft y BP monitorizar el uso y el impacto del acuerdo, así como ofrecer a los conductores herramientas para mejorar la eficiencia en su operativa diaria.
Con esta alianza, Freenow by Lyft refuerza su compromiso con los taxistas en España, apostando por soluciones que contribuyan a mejorar su rentabilidad y facilitar la adaptación a un entorno energético en constante evolución.
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