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Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas

La alianza ofrece descuentos exclusivos en estaciones de servicio y tarifas competitivas en miles de puntos de recarga para mitigar los costes operativos del sector 

Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas

Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas / Freenow

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Freenow by Lyft -aplicación del taxi líder en Europa- y BP han anunciado una alianza que beneficiará a taxistas tanto de vehículos de combustión como híbridos y eléctricos en España.

Este acuerdo ofrece descuentos exclusivos en carburantes en la red de estaciones de servicio de BP y otras empresas del sector, además de 27.000 puntos de carga eléctrica en toda España, con el objetivo de contribuir a optimizar los costes operativos de los profesionales del sector.

La alianza se articula a través de un modelo de colaboración que permitirá a los conductores y fl otas que operan con Freenow by Lyft acceder a condiciones especiales en productos de repostaje y carga eléctrica en la red de BP, además de un amplio rango de servicios de fidelización.

Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas

Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas / MAGNETO

Vehículos de combustión interna

Los taxistas de vehículos de combustión tendrán acceso a tarjetas profesionales con descuentos directos en carburantes en estaciones BP y otras empresas del sector, con rebajas en combustible regular y carburantes premium.

Además, se incluyen beneficios como un servicio de gestión personalizada, facturación detallada mensual y ausencia de costes de emisión o mantenimiento de las tarjetas. Los conductores también podrán beneficiarse de una tarjeta de descuento directo en estaciones BP en combustibles estándar.

Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas

Freenow y BP se unen para abaratar la factura de carburante y carga eléctrica de los taxistas / MAGNETO

Eléctricos, híbridos e híbridos enchufables

En el caso de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, el acuerdo proporciona acceso a los más de 27.000 puntos de carga eléctrica distribuidos por toda España. Los conductores

podrán acceder a tarifas competitivas ajustadas semanalmente en función del tipo de carga, así como a condiciones especiales como tarifas reducidas en la cuota de servicio mensual y eliminación de costes de apertura de cuenta.

Además, la colaboración incluye un sistema de gestión y seguimiento que permitirá a Freenow by Lyft y BP monitorizar el uso y el impacto del acuerdo, así como ofrecer a los conductores herramientas para mejorar la eficiencia en su operativa diaria.

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Con esta alianza, Freenow by Lyft refuerza su compromiso con los taxistas en España, apostando por soluciones que contribuyan a mejorar su rentabilidad y facilitar la adaptación a un entorno energético en constante evolución.

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