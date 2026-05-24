Confirmado: el Citroën 2CV vuelve con motor eléctrico y ya sabemos cuándo se presentará

Ya se habían escuchado voces al respecto, pero ayer llegó la confirmación oficial: el mítico Citroën 2CV volverá a las carreteras, esta vez en versión 100% eléctrica, pero representando los mismos valores que la primera generación que salió al mercado.

En el marco del plan estratégico Fastlane 2030 de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de este nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2CV pero a su vez será todo lo que pide la Unión Europea: eléctrico, asequible y fabricado en la UE.

El Citroën 2CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort cuando se empezó a vender en 1948. Su producción duró hasta 1990. Estos principios son los que va a replicar el nuevo modelo para dar respuesta a la búsqueda de soluciones de movilidad más accesibles. Eso sí, lo hará con una nueva visión de lo que significa la movilidad accesible, esto es, eléctrica, sencilla, versátil y muy atractiva.

El CEO de Citroën, Xavier Chardon, fue quien se encargó de dar la noticia y expresó la seriedad con la que la marca francesa se está tomando el desarrollo de este nuevo modelo. "Reinventar el 2CV del mañana es un reto y una responsabilidad inmensos. El 2CV original nunca se diseñó para convertirse en un icono, lo fue porque ofrecía más libertad a la gente".

En el Salón de París

Este concepto de vehículo y movilidad responde al ADN de Citroën y al posicionamiento que quiere tomar tras la reaorganización de las marcas de Stellantis. "Eléctrico. Esencial. Asequible. Humano. Al igual que el original democratizó en su día la movilidad, el nuevo 2CV volverá a encantar a una nueva generación con la movilidad eléctrica gracias a un modelo muy deseable. Una idea profundamente Citroën".

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Será el Salón del Automóvil de París, este mes de octubre, el escenario en el que Citroën dará más detalles sobre este nuevo 2CV. Durante la exposición de ayer, se dejó ver un teaser en el que aparecía la figura de este futuro coche eléctrico, así que no será extraño poder ver ya el modelo más entero durante este autoshow.