El Leapmotor T03 es una de las puertas de entrada más económicas y asequibles a la movilidad 100% eléctrica. Destinado a un uso mayoritariamente urbano, este vehículo se adapta a cualquier necesidad de un modo sencillo, ya sea maniobrando para entrar y salir de estacionamientos estrechos o cargando el maletero para una escapada de fin de semana.

Leapmotor revoluciona la movilidad urbana con el T03, un eléctrico eficiente con tecnologías de vanguardia / Leapmotor

El T03 es un automóvil de cinco puertas encuadrado en el segmento A. Mide 3,62 m de largo, 1,65 m de ancho y 1,58 m de alto y la flexibilidad del espacio está garantizada por su ingenioso sistema Magic Space, que permite ampliar el área de carga desde 240 litros hasta un máximo de 1040 litros, una capacidad que permite llevar de todo para disfrutar al máximo del vehículo.

El Leapmotor T03 se caracteriza por su diseño y aspecto emocionante. En su sonriente frontal destacan unos expresivos faros que añaden carácter y personalidad. Disponible en colores Blanco Perla, Azul Caribe y Gris Oscuro, este coche encarna la esencia de la alegría, la buena vida y la sostenibilidad, aportando sensación de felicidad y vitalidad.

El amplio techo corredizo panorámico de 42 pulgadas inunda el habitáculo con luz natural y sensación de apertura. La habitabilidad es sorprendente: el espacio para la cabeza es similar al de un C-SUV e incluso dos adultos de hasta 190 cm de altura pueden estirarse y encontrar espacio suficiente.

En su sonriente frontal destacan unos expresivos faros que añaden carácter y personalidad / MAXSAROTTO

Tecnología para una generación conectada

El Leapmotor T03 está diseñado para dar respuesta a una generación totalmente conectada. Cada detalle ha sido concebido para mantenerse sincronizado con el mundo. Equipa una pantalla táctil de 10,1 pulgadas en el centro del tablero, nítida e intuitiva, que pone el control del vehículo al alcance de la mano. Un toque permite acceder a la configuración de la navegación, el entretenimiento o la configuración del clima.

El urbano de la marca china disfruta de la App Remote Control de Leapmotor, una aplicación móvil que permite bloquear y desbloquear puertas de forma remota, preacondicionar la temperatura interior y comprobar el estado de la batería.

El Leapmotor T03 es un coche que evoluciona con su propietario. Con este objetivo, disfruta de actualizaciones inalámbricas (OTA), mediante las cuales el vehículo recibe las últimas características, mejoras de rendimiento y mejoras de seguridad automáticamente, sin necesidad de visitar el concesionario.

Está diseñado para dar respuesta a una generación totalmente conectada / MAXSAROTTO

Seguridad en cada desplazamiento

En Leapmotor, la seguridad es esencial. El urbano T03 viene equipado de serie con un conjunto completo de funciones de ayuda a la conducción avanzada (ADAS), diseñadas para proteger a todos los ocupantes del vehículo. Visualizadas en una interfaz de vista superior 2D limpia y moderna, incluye control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, frenado de emergencia autónomo, advertencia de cambio de carril y detección de punto ciego.

Incluye control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, frenado de emergencia autónomo, advertencia de cambio de carril y detección de punto ciego. / MAXSAROTTO

Hasta 395km de autonomía en ciudad

El Leapmotor T03 ofrece una experiencia de conducción emocionante y eficiente y ha sido diseñado para el ritmo de la ciudad. Equipa un motor eléctrico con potencia de 70 kW, capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 5 segundos. Además, ha sido dotado de un chasis equilibrado que ofrece agilidad y estabilidad, además de precisión máxima en las maniobras.

La batería tiene una capacidad útil de 36 kWh, la autonomía homologada WLTP es de 265 km (hasta 395 km en ciclo urbano) y es posible pasar del 30% al 80% de recarga en 36 minutos con la carga rápida CC. La experiencia al volante se puede personalizar con tres modos de conducción y tres modos de dirección, lo que permite cambiar entre comodidad, eficiencia y deportividad, a voluntad.

Leapmotor revoluciona la movilidad urbana con el T03, un eléctrico eficiente con tecnologías de vanguardia / Leapmotor

Adelanto del Plan Auto+

Para facilitar la posibilidad de disfrutar de un Leapmotor T03, los clientes se benefician de forma inmediata de los 3.375 euros correspondientes al Plan Auto+, sin tener que esperar a la publicación oficial de la convocatoria.

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Esta campaña se realiza en colaboración con Stellantis Financial Services, mediante una financiación por cuotas mensuales de hasta 36 meses. Si se suman los 900 euros del programa CAE, el Leapmotor T03 está disponible desde 12.950 euros.