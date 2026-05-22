Uno de cada tres coches nuevos vendidos este año en el mundo será eléctrico

El mercado del automóvil está cambiando a una velocidad de vértigo en todo el planeta. Según el informe anual publicado por la Agencia Internacional de la Energía, casi el 30% de los coches que se vendan en el mundo a lo largo de este año serán eléctricos, lo que supondrá alcanzar la cifra récord de 23 millones de matriculaciones globales.

Este avance consolida la tendencia del año pasado, cuando las ventas de vehículos de baterías crecieron un 20% hasta superar la barrera de los 20 millones de unidades, logrando que una cuarta parte de los compradores mundiales se decantara por esta tecnología. Actualmente, el coche eléctrico ya representa el 10% o más de las matriculaciones en unos 40 países.

El monopolio de China

Detrás de esta revolución de la movilidad hay un claro dominador geográfico. Las marcas chinas suministraron el 60% de los coches eléctricos vendidos en todo el planeta el año pasado, dejando a la industria europea y a la norteamericana con una discreta cuota del 15% para cada una.

El control del gigante asiático va mucho más allá del ensamblaje final del vehículo, ya que tres de cada cuatro coches eléctricos fabricados a nivel mundial salen de plantas situadas en China a la vez que el país asiático controla más del 80% de la fabricación de celdas de batería.

El mercado del automóvil está cambiando a una velocidad de vértigo en todo el planeta / ANGEL GARCIA

El sudeste asiático entra en juego

El informe destaca que la electrificación ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de los turismos urbanos. Las ventas globales de camiones eléctricos se duplicaron el año pasado impulsadas por el mercado chino, alcanzando una cuota de casi uno de cada diez vehículos pesados vendidos en el mundo.

Por regiones, el sudeste asiático se ha convertido en el nuevo motor de crecimiento de este mercado. Con Vietnam a la cabeza, las ventas en esta zona se duplicaron el año pasado hasta rozar una cuota del 20%, un porcentaje que los analistas estiman que se disparará hasta el 60% en la próxima década gracias a la ampliación de los incentivos fiscales como respuesta a la crisis energética.

Un cambio de tendencia irreversible para el consumidor

La brecha de precio entre los vehículos de baterías y los de combustión tradicional se está reduciendo rápidamente en los mercados clave. Esta paridad comercial está reforzando la demanda de los usuarios, quienes buscan refugio en la electricidad ante la volatilidad y el encarecimiento de los combustibles tradicionales.

Noticias relacionadas

Las proyecciones de los expertos de la agencia apuntan a un escenario a largo plazo muy sólido. Incluso si los gobiernos no aprobaran nuevas políticas de ayuda al sector, las estimaciones indican que la flota mundial de vehículos eléctricos pasará de los casi 80 millones de unidades actuales a unos 510 millones en la próxima década.