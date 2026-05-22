Estos son los nuevos sistemas que serán obligatorios para los coches nuevos

Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) continúan ganando protagonismo en la seguridad vial europea. A partir del próximo 6 de julio, todos los vehículos matriculados por primera vez deberán incorporar obligatoriamente dos nuevos asistentes de seguridad: el sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (DDR-ADR) y el sistema avanzado de frenado de emergencia para peatones y ciclistas (AEB-PCD).

Ambos sistemas forman parte de la normativa europea GRS2 (General Road Safety 2), impulsada por la Unión Europea para reducir la siniestralidad en carretera. Aunque estas tecnologías ya eran obligatorias desde 2024 para homologar nuevos modelos de turismos, ahora pasarán a exigirse también en cualquier vehículo de nueva matriculación.

Detectar el cansancio y las distracciones al volante

El sistema DDR-ADR nace como una evolución del anterior detector de distracciones y tiene como principal objetivo reducir los accidentes provocados por la fatiga, el cansancio o las distracciones del conductor.

El sistema DDR-ADR nace como una evolución del anterior detector de distracciones / DGT

Según los últimos datos de siniestralidad, la conducción distraída estuvo presente en el 24% de los accidentes mortales registrados en vías interurbanas en España durante 2025, mientras que el cansancio y la fatiga aparecieron en el 11% de los casos.

Para evitar estas situaciones, el sistema utiliza cámaras y sensores capaces de analizar la posición de la cabeza, los movimientos oculares y la dirección de la mirada del conductor. Si detecta signos de pérdida de atención o somnolencia, emite alertas para advertir al usuario y favorecer una conducción más segura.

Frenado automático para evitar atropellos

La otra gran novedad será el AEB-PCD, una evolución del sistema de frenado automático de emergencia centrada específicamente en proteger a peatones y ciclistas.

AEB-PCD, una evolución del sistema de frenado automático de emergencia / DGT

Este asistente es capaz de detectar posibles colisiones con usuarios vulnerables de la vía y actuar automáticamente sobre los frenos si el conductor no reacciona a tiempo. El objetivo principal es reducir los atropellos, especialmente en entornos urbanos.

Las estimaciones apuntan a que este sistema podría disminuir hasta un 30% los atropellos a peatones y reducir cerca de un 45% los accidentes que afectan a ciclistas, convirtiéndose en una de las tecnologías de seguridad más relevantes de los últimos años.

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Con estas nuevas obligaciones, la Unión Europea continúa reforzando su estrategia para mejorar la seguridad vial mediante vehículos cada vez más automatizados y preparados para prevenir errores humanos, una de las principales causas de accidente en carretera.