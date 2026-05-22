Así es el nuevo Tiggo 9 CHS de Lewandowski y este es el 'gemelo' que te podrás comprar en España

El futbolista Robert Lewandowski es el nuevo embajador del grupo Chery y, como tal, ahora conduce un Tiggo 9 CSH, el buque insignia de su propia marca.

Es un SUV grande de 7 plazas con sistema híbrido enchufable, pensado más para viajar cómodo y mover a una familia con sus casi 4,8 metros. La versión CSH (Chery Super Hybrid) de Lewandowski combina un motor gasolina 1.5 turbo con motores eléctricos y desarrolla hasta unos 428 CV en su versión más potente, que presumiblemente es de la que goza el delantero.

Tiene hasta 7 plazas. / Chery

Este sistema híbrido de Chery lo equipan varios modelos del grupo. En el Tiggo 9, la batería ronda los 34 kWh y permite hacer alrededor de 140 km eléctricos homologados WLTP, una cifra alta para un híbrido enchufable. Cuando la batería se agota, el consumo real suele quedarse alrededor de 7 l/100 km, que comparándolo con las más de dos toneladas del coche, no está nada mal.

El interior está claramente orientado a dar esa sensación de coche de alta gama con pantallas grandes, mucho equipamiento de serie, asientos calefactados y ventilados, techo panorámico y sistema de sonido Sony. Ya se vende como Tiggo en algunos países europeos: Reino Unido, Rumanía, Hungría, República Checa y Grecia, donde se mueve entre los 43.000 y 47.000 euros.

El interior está pensado para transmitir sensación de gran calidad. / Chery

La alternativa en España: Ebro S900 PHEV

¿Qué modelo es el que se acerca más a este Tiggo 9 en España, donde no se comercializa? El Ebro S900 PHEV es la mejor alternativa. Ambos comparten plataforma, tecnología y sistema híbrido enchufable.

El Ebro S900 PHEV también es un SUV grande de 7 plazas y unos 4,8 metros de largo, con un sistema de propulsión calcado al del Tigoo 9 CSH y un rodaje también orientado al confort y al placer de marcha.

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Interiores con materiales de alta gama, asientos calefactados, ventilados y con modo masaje y acabados que transmiten una muy buena sensación de calidad percibida son uno de los mayores atractivos de este modelo y refuerzan esa sensación de comodidad. Su precio empieza en los 44.490 euros con la oferta de Ebro actual, financiando.