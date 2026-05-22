Embajador de Chery
Así es el nuevo Tiggo 9 CHS de Lewandowski y este es el 'gemelo' que te podrás comprar en España
El delantero estrena el buque insignia de la marca del grupo Chery, un modelo que no está a la venta en nuestro mercado, donde sí se puede encontrar un buen sustituto en el Ebro S900 PHEV.
El futbolista Robert Lewandowski es el nuevo embajador del grupo Chery y, como tal, ahora conduce un Tiggo 9 CSH, el buque insignia de su propia marca.
Es un SUV grande de 7 plazas con sistema híbrido enchufable, pensado más para viajar cómodo y mover a una familia con sus casi 4,8 metros. La versión CSH (Chery Super Hybrid) de Lewandowski combina un motor gasolina 1.5 turbo con motores eléctricos y desarrolla hasta unos 428 CV en su versión más potente, que presumiblemente es de la que goza el delantero.
Este sistema híbrido de Chery lo equipan varios modelos del grupo. En el Tiggo 9, la batería ronda los 34 kWh y permite hacer alrededor de 140 km eléctricos homologados WLTP, una cifra alta para un híbrido enchufable. Cuando la batería se agota, el consumo real suele quedarse alrededor de 7 l/100 km, que comparándolo con las más de dos toneladas del coche, no está nada mal.
El interior está claramente orientado a dar esa sensación de coche de alta gama con pantallas grandes, mucho equipamiento de serie, asientos calefactados y ventilados, techo panorámico y sistema de sonido Sony. Ya se vende como Tiggo en algunos países europeos: Reino Unido, Rumanía, Hungría, República Checa y Grecia, donde se mueve entre los 43.000 y 47.000 euros.
La alternativa en España: Ebro S900 PHEV
¿Qué modelo es el que se acerca más a este Tiggo 9 en España, donde no se comercializa? El Ebro S900 PHEV es la mejor alternativa. Ambos comparten plataforma, tecnología y sistema híbrido enchufable.
El Ebro S900 PHEV también es un SUV grande de 7 plazas y unos 4,8 metros de largo, con un sistema de propulsión calcado al del Tigoo 9 CSH y un rodaje también orientado al confort y al placer de marcha.
Interiores con materiales de alta gama, asientos calefactados, ventilados y con modo masaje y acabados que transmiten una muy buena sensación de calidad percibida son uno de los mayores atractivos de este modelo y refuerzan esa sensación de comodidad. Su precio empieza en los 44.490 euros con la oferta de Ebro actual, financiando.
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