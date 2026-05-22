Todas las novedades de Stellantis hasta 2030: más de 20 nuevos modelos, Maserati sobrevivirá y precio para el prometido e-Car

Los próximos cuatro años se presentan ajetreados para Stellantis. La llegada el año que viene de su nueva plataforma STLA One, que va a reducir costes y aumentar la escalabilidad global de una única tencología, la proyección de crecimiento y el trabajo conjunto con grandes grupos del sector internacional, especialmente de China, van a marcar una hoja de ruta donde la reorganización de las marcas europeas y el aumento de la presencia regional van a ser dos de los grandes apoyos del plan Fastlane 2030 que presentó ayer el gigante europeo.

Uno de los principales resultados de esta estrategia que va a interesar especialmente al público es la llegada de más de 20 modelos nuevos a las marcas europeas de Stellantis. Pero este no ha sido el único anuncio relevante que ha comunicado Antonio Filosa, CEO de Stellantis: Maserati seguirá viva y coleando, incluso con nuevos coches en su catálogo. También se sabe dónde se va a fabricar y cuánto va a costar (más o menos) el prometido e-Car.

El primer punto que han atacado tanto Filosa como el resto de CEO de las marcas europeas es aclarar que Peugeot y Fiat pasan a ser lo que denominan marcas globales. En este nivel estarán también Jeep y Ram. Como marcas regionales quedan Citroën, Opel y Alfa Romeo, junto con las americanas Dodge y Chrysler. Lancia y DS Automobiles están denominadas marcas 'especializadas' bajo el paraguas de Fiat (que también gestionará Abarth) y Citroën, respectivamente.

Nuevos modelos de Peugeot, Fiat, Opel y Citroën

Entrando en el punto que nos ocupa, ¿qué coches nuevos van a llegar a cada marca y qué se sabe sobre ellos? Empezando por Peugeot, siete van a ser los nuevos coches que engrosen el portfolio de la marca francesa, cuatro de ellos desarrollados sobre la nueva plataforma STLA One. Dos de ellos serán para el segmento B y tres para el segmento C. Además, habrá un nuevo modelo del segmento D desarrollado sobre la plataforma de DOngfeng y, como revelación con nombre y apellidos, habrá un nuevo Peugeot e-208 (con la nueva plataforma).

Siguiendo con Fiat, serán 5 los nuevos coches que lleguen al mercado de aquí a 2030. Habrá tres smartcar y será la marca italiana la que se encargue del prometido e-Car, económico, europeo y eléctrico. Como se menciono ayer, este coche se producirá en Pomigliano y costará menos de 15.000 euros, equiparando el coste del coche eléctrico al de los ICE. Uno de los nuevos modelos con lo que se podía intuir una carrocería crossover será el Fiat Grizzly que, en palabras del CEO Olivier François, "eleva todo".

Opel va a incorporar cuatro nuevos modelos, dos de ellos construidos sobre la plataforma STLA One, siendo uno de estos últimos el nuevo Corsa. Se destacó la producción de un nuevo C-SUV eléctrico que será el que se construya en Figueruelas en colaboración con Leapmotor.

Citroën va a contar con tres nuevos coches, un e-Car y dos smartcar, al estilo de Fiat. El primero será el rumoreado y esperado 2CV, ya confirmado por el CEO de Citroën y con fecha para su presentación oficial: el próximo Salón del Automóvil de París.

Maserati resiste

Sobre el resto de marcas, merecieron mención especial Alfa Romeo. De cara a 2030 se plantea incorporar un nuevo C-SUV y un nuevo proyecto Fuorisede con Bottega, al estilo del último Giulia Luna Rossa presentado en el Salón de Bruselas.

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Del mismo modo, Filosa aseguró la continuidad de Maserati, una de las marcas de Stellantis sobre la que más se han hecho conjeturas. Están confirmados dos nuevos modelos del segmento E para la marca de alta gama italiana de los que se sabrán más detalles hacia final de año, con una posible presentación en Módena.