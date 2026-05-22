Dos millonarios quieren llevar la Fórmula 1 a un pueblo de 4.000 habitantes

La Formula 1 podría tener próximamente uno de los proyectos más sorprendentes y ambiciosos de los últimos años. No se trata de un gobierno ni de un gran promotor deportivo, sino de una familia de millonarios daneses dispuesta a invertir 510 millones de euros para llevar un Gran Premio al pequeño municipio de Padborg, una localidad de apenas 4.393 habitantes situada al sur del país.

Detrás de la iniciativa están Henrik Lyngbye Pedersen y su hijo Mathias Lyngbye Villadsen, quienes sueñan con convertir el actual Padborg Park en un enorme complejo automovilístico bautizado como “Circuit of Denmark”. El proyecto contempla un circuito de 6.006 metros de longitud con capacidad para 100.000 espectadores, diseñado específicamente para albergar carreras de Fórmula 1.

Para desarrollar el trazado, la familia ha contratado a Alexander Wurz y su empresa Wurz Design, especializada en el diseño de circuitos internacionales. La idea es aprovechar la salida del Gran Premio de los Países Bajos del calendario al final de esta temporada para intentar ocupar ese hueco con una nueva cita en Dinamarca.

Dinamarca nunca ha tenido un Gran Premio de Fórmula 1

El proyecto resulta todavía más llamativo si se tiene en cuenta la escasa tradición de Dinamarca dentro de la Fórmula 1. El país nunca ha organizado un Gran Premio y solo cuatro pilotos daneses han competido en la categoría reina del automovilismo.

Diseño del nuevo circuito de F1 en Padborg / X

Entre ellos destacan Kevin Magnussen y su padre Jan Magnussen. Kevin consiguió el único podio y la única pole position de un piloto danés en Fórmula 1, mientras que los otros representantes del país fueron Nicolas Kiesa y Tom Belso.

Pese a ello, los impulsores del proyecto creen que Dinamarca puede convertirse en una nueva sede atractiva para el campeonato gracias a la creciente popularidad del automovilismo y al vacío que dejará Zandvoort en el calendario.

Un proyecto gigantesco para un pequeño pueblo

La magnitud del plan contrasta con el tamaño de Padborg, una localidad pequeña y tranquila que pasaría de tener un modesto circuito regional a albergar potencialmente uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

Los promotores aseguran estar dispuestos a invertir “lo que haga falta” para convencer a la Fórmula 1 y convertir el circuito en un referente internacional. El presupuesto total asciende a 3.800 millones de coronas danesas, una cifra equivalente a unos 510 millones de euros.

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Por el momento no existe confirmación oficial de que la Fórmula 1 vaya a estudiar seriamente la candidatura, pero el proyecto ya se ha convertido en una de las propuestas más extravagantes y ambiciosas que se recuerdan en la historia reciente del campeonato, donde nombres como Fernando Alonso o Lewis Hamilton podrían acabar compitiendo algún día en un pequeño pueblo del sur de Dinamarca.