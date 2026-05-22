La división deportiva de Mercedes ha desvelado su próximo gran movimiento en el mercado de los eléctricos: el Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé.

Este potente deportivo, que llegará inicialmente con las versiones GT 55 y GT 63, estrena una plataforma diseñada desde cero para vehículos de baterías de alto rendimiento, dejando atrás los bloques de combustión tradicionales pero buscando mantener la filosofía de conducción que caracteriza a la marca de la estrella.

Mercedes-AMG GT: El eléctrico de 1.169 CV que simula ser un V8 / Mercedes-Benz

Motores más compactos y potencia de infarto

El secreto de este vehículo reside en sus motores de flujo axial, una tecnología de propulsión eléctrica que se utiliza por primera vez en un coche de producción en serie. El coche monta tres de estos motores (dos en el eje trasero y uno en el delantero) que de forma conjunta entregan una potencia total de 1.169 CV.

A diferencia de otros eléctricos, este sistema está diseñado para ofrecer toda su fuerza de manera continua y repetida sin que las baterías se sobrecalienten, algo que la marca ya puso a prueba el año pasado en el circuito italiano de Nardó, donde un prototipo rodó 40.000 kilómetros sin interrupción durante una semana.

Las prestaciones se asemejan a las de un coche de carreras:

De 0 a 100 km/h en 2,1 segundos.

en De 0 a 200 km/h en 6,4 segundos.

en Velocidad máxima de 300 km/h.

El secreto de este vehículo reside en sus motores de flujo axial, una tecnología de propulsión eléctrica que se utiliza por primera vez en un coche de producción en serie / Mercedes-Benz

Una recarga tan rápida como un café

Uno de los puntos críticos de los coches de baterías es el tiempo de espera en el cargador. Para solucionar esto, este AMG GT admite una capacidad de carga de hasta 600 kW. En la práctica, esto significa que el conductor puede recuperar más de 460 kilómetros de autonomía en diez minutos, o pasar del 10% al 80% de la capacidad de la batería en solo 11 minutos (siempre que se conecte a un poste ultra-rápido compatible).

Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé / Mercedes-Benz

También para los nostálgicos

Conscientes de que el público tradicional de AMG extraña el ruido y las vibraciones de la gasolina, los ingenieros han desarrollado el modo de conducción AMGFORCE Sport+. Este sistema digital recrea de forma artificial el sonido de un motor V8 clásico y, además, simula las pequeñas interrupciones de empuje que ocurren en los cambios de marcha de una caja manual o automática convencional, ofreciendo una experiencia inmersiva que trata de ser lo más fiel a la realidad posible.

Noticias relacionadas

El vehículo completa su dotación con un asistente digital para circuito que permite ajustar la tracción y el giro en curva según el nivel del conductor, además de un sistema de aerodinámica activa que despliega elementos en los bajos y el difusor trasero para pegar el coche al suelo de forma automática cuando se circula a altas velocidades.