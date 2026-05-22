El GWM ORA 5 llegará a España con versiones gasolina, híbrida y eléctrica

GWM ya cuenta en España con uno de sus modelos clave. La marca china arranca su actividad comercial en junio de 2026 con el ORA 5, un SUV compacto que llegará versiones gasolina, híbridas y 100% eléctricas para responder a las necesidades de cualquier tipo de cliente.

Con 4,47 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el ORA 5 entra directamente en el segmento C-SUV, el más importante del mercado español por volumen de ventas. Y GWM busca hacerse hueco en esta categoría tan competida con un coche de diseño diferente, mucha carga tecnológica y una oferta mecánica súper amplia.

Perfil del GWM ORA 5 / GWM

Precisamente el diseño es uno de los puntos donde más destaca este modelo. ELORA 5 ofrece una mezcla entre líneas suaves y detalles retro, como los faros LED con forma de gota, las manillas enrasadas o una zaga súper original donde la iluminación queda integrada en la luneta trasera. También incorpora llantas de 18 pulgadas, techo panorámico y cristales tintados.

Dentro, el planteamiento es mucho más tecnológico que clásico. El salpicadero cuenta con una pantalla central de 14,6 pulgadas junto a un cuadro digital de 10,25 pulgadas, mientras que buena parte de las funciones pasan por el sistema multimedia Coffee OS 3 desarrollado por GWM. El coche contará con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones OTA, control por voz y navegación online.

Trasera del GWM ORA 5 / GWM

La marca también pone el foco en el confort diario, al disfrutar de iluminación ambiental configurable en 64 colores, carga inalámbrica de 50W y un compartimento de 3,2 litros capaz de calentar o enfriar objetos aprovechando el sistema de climatización. A eso se suman 33 huecos portaobjetos repartidos por el habitáculo y un maletero de 422 litros, que baja a 390 litros en la versión híbrida.

Tres tipos de mecánica

La gama arrancará con un motor gasolina 1.5 turbo de 160 CV, asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Por encima estará la versión híbrida HEV, que combina un motor 1.5 turbo con un sistema electrificado y una caja híbrida DHT de dos velocidades. El conjunto híbrido desarrolla 223 CV y 476 Nm de par, con un 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. GWM homologa un consumo de 5,1 l/100 km WLTP y anuncia una autonomía combinada superior a 1.000 kilómetros.

GWM ORA 5 / GWM

La versión eléctrica será la más potente de la gama con 204 CV y una batería de 58,3 kWh. Según los datos facilitados por la marca, alcanza hasta 435 kilómetros de autonomía WLTP y admite carga rápida en corriente continua de hasta 120 kW, suficiente para pasar del 10 al 80% en unos 30 minutos.

Las velocidades máximas varían según la mecánica: 190 km/h para el gasolina, 185 km/h para el híbrido y 170 km/h en el eléctrico. También cambia la capacidad de remolque, con hasta 1.200 kg en la versión gasolina y 750 kg en las variantes HEV y BEV.

Mucha tecnología

Otro de los argumentos del ORA 5 ser, como no, la tecnología. El SUV utilizará el ecosistema Coffee Intelligence, que agrupa conectividad y asistentes de conducción. El sistema Coffee Pilot Ultra integra hasta 23 asistentes ADAS y puede funcionar en ciudad, carreteras secundarias y autopistas.

Maletero GWM ORA 5 / GWM

Entre las ayudas disponibles aparecen cámara 540º con función de chasis transparente, control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia, mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales y asistente de aparcamiento.

Algo importante es que el coche también ha recibido una puesta a punto específica en Italia y España para adaptar suspensión y comportamiento dinámico al gusto europeo. Utiliza suspensión delantera MacPherson y eje trasero multibrazo independiente. Es un caso similar al de la marca Lepmotor, así que tocará esperar para probar el modelo para ver si de verdad han logrado conseguir un tacto de conducción acorde a los gustos europeos y no al extremo confort chino.

Noticias relacionadas

GWM ORA 5 / FanX

GWM acompañará el lanzamiento del ORA 5 con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, mientras que la batería contará con cobertura de 8 años o 160.000 kilómetros. La marca no ha facilitado todavía precios para el mercado español.