Todos los protagonistas del sector se reunirán de nuevo este año en la Gala Neomotor de Prensa Ibérica

La Gala Neomotor de Prensa Ibérica volverá a reunir a los principales protagonistas del sector de la automoción alrededor del Kia EV3, ganador de la vigesimocuarta edición del Premio Coche del Año de los Lectores. El SUV eléctrico coreano recibirá oficialmente un galardón que vuelve a poner en primer plano la opinión de los usuarios y el criterio de los lectores de Prensa Ibérica.

Kia EV3 / Kia

La cuarta edición de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica se celebrará como una gran cita sectorial. El galardón al coche elegido por los lectores volverá a poner de manifiesto el prestigio de un premio que, por su imparcialidad, se considera como uno de los reconocimientos de referencia del automóvil en España. Un galardón que, edición tras edición, permite tomar el pulso al mercado y conocer qué modelos conectan mejor con los conductores. El Kia EV3 se impuso en una de las finales más ajustadas de los últimos años, por delante del Ebro S400 y del Dacia Bigster.

La entrega del Premio Coche del Año de los Lectores será el momento final de una gala que, además, servirá para reconocer el trabajo de empresas, directivos, proyectos e iniciativas que están marcando el presente y el futuro de la automoción. La industria vive una etapa de profunda transformación, marcada por la electrificación, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, las nuevas formas de movilidad y los cambios en los hábitos de compra.

Por eso, la Gala Neomotor no solo mira al coche ganador, sino que también amplía el foco a todo el ecosistema del automóvil: fabricantes, redes de concesionarios, compañías tecnológicas, operadores de movilidad, proyectos sostenibles, soluciones de recarga, desarrollo industrial y personalidades relevantes del sector. Por ello, en esta edición se entregarán reconocimientos en diferentes categorías: Empresa de Movilidad, Proyecto Solidario, Desarrollo Tecnológico, Red de Concesionarios, Implantación Industrial, Solución Tecnológica, Desarrollo Sostenible, Propuesta de Innovación, Experiencia de Usuario y Persona Relevante del Motor.

Gala Neomotor 2025 / Juan Pelegrin | Josefina Blanco

Todas ellas reflejan la complejidad de un sector que ya no puede entenderse solo desde el vehículo. La automoción actual depende también de la tecnología que mejora la seguridad, de las infraestructuras que facilitan la movilidad eléctrica, de las soluciones que hacen más sencillo el uso diario del coche, del papel de los concesionarios y de la capacidad industrial para afrontar los próximos años.

La gala contará con el respaldo de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin y Tera Batteries, patrocinadores de un encuentro que volverá a situar a la automoción en el centro del debate industrial, tecnológico y social en nuestro país.

Neomotor como altavoz del cambio en el sector

Con esta cuarta Gala Neomotor, Prensa Ibérica refuerza su compromiso con la información del motor a través de Neomotor, sus cabeceras y su suplemento semanal. Un compromiso que busca acompañar al sector en un momento especialmente exigente, pero también acercar al lector las claves de una industria estratégica para España.

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La entrega oficial del premio al Kia EV3 pondrá el foco en un modelo elegido por los lectores, pero también en un sector que avanza entre enormes retos tecnológicos, industriales y comerciales.