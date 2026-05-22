La curiosa y obligatoria señal de tráfico que muchos conductores no entienden

Hay señales de tráfico que cualquier conductor identifica al instante y otras que generan confusión incluso entre quienes llevan años al volante. Eso es precisamente lo que ocurre con un llamativo panel instalado junto al Parque El Paraíso, en Madrid, cuyo diseño diferente hace que muchos usuarios no sepan realmente qué significa.

A simple vista parece una señal meramente informativa. El fondo marrón, poco habitual en la señalización urbana convencional, y el pictograma de árboles provocan que muchos conductores la interpreten como un simple indicador de zona verde o área recreativa. Sin embargo, detrás de este diseño hay un importante mensaje de seguridad vial relacionado con la protección de peatones y la reducción de velocidad.

La señal combina varios elementos en un único panel: el símbolo de una zona verde, una advertencia de presencia de peatones y, finalmente, un límite obligatorio de velocidad de 40 kilómetros por hora. En la práctica, el mensaje es claro: el conductor entra en una zona especialmente sensible donde debe circular más despacio y aumentar la vigilancia.

El límite de 40 km/h sí es obligatorio

Uno de los errores más frecuentes es pensar que todo el conjunto tiene únicamente un carácter informativo. Sin embargo, el disco rojo con el límite de 40 km/h es una señal reglamentaria y su cumplimiento es obligatorio.

Reducir apenas unos kilómetros por hora puede marcar una diferencia enorme en caso de atropello / Pixabay

Este tipo de zonas suelen concentrar una gran presencia de peatones, especialmente niños, personas mayores, corredores, ciclistas o usuarios de patinetes. Además, cerca de parques urbanos las situaciones imprevistas son mucho más frecuentes, ya que puede aparecer alguien cruzando fuera de un paso de peatones o incorporándose de forma repentina a la calzada.

Reducir apenas unos kilómetros por hora puede marcar una diferencia enorme en caso de atropello. Cuanto menor es la velocidad, mayor capacidad de reacción tiene el conductor y menores son las consecuencias de un posible impacto.

Señales diferentes para llamar la atención

Cada vez más ayuntamientos utilizan señales con diseños menos habituales para combatir la denominada “fatiga visual” de los conductores. Tras años viendo las mismas señales, muchos usuarios dejan de percibirlas conscientemente porque forman parte del paisaje cotidiano de la carretera.

Por eso las administraciones recurren a colores distintos, paneles combinados o diseños personalizados que logren captar de nuevo la atención del conductor. En este caso, el fondo marrón, habitualmente asociado a información turística o recreativa, se utiliza para reforzar visualmente la idea de entorno verde y zona de ocio con alta presencia peatonal.

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La reacción correcta al encontrarse esta señal es sencilla: levantar el pie del acelerador, extremar la atención y anticiparse a posibles movimientos inesperados de peatones, especialmente en horas de entrada y salida de colegios, fines de semana o momentos de gran afluencia en el parque.