El turismo flexible, sostenible y tranquilo desembarca en el recinto ferial de Vigo (Ifevi) del 28 al 31 de mayo de la mano del Salón Atlántico del Caravaning. Este evento, de carácter comercial y de encuentro, reunirá en un único espacio a las principales marcas, distribuidores, empresas especializadas, servicios afines y aficionados del mundo de las autocaravanas, campers y caravanas.

El Salón Atlántico del Caravaning, que celebra su primera edición, es una propuesta ferial novedosa y transversal, que combina la acción comercial hacia el usuario final con el impulso del turismo de calidad y la construcción de una comunidad de personas con estilos de vida y formas de viajar diferentes.

En este sentido, el evento ofrece sin coste adicional un Parking de Pernocta exclusivo para caravanistas dotado con servicios esenciales, de forma que el propio Salón se convierta en una actividad experiencial para viajeros individuales y familias que convivirán en el área durante los días de su celebración. El objetivo es generar oportunidades de negocio para las empresas del sector y proyectar los valores de convivencia, sostenibilidad y flexibilidad de esta forma de viajar, todo desde un único gran escenario.

Vigo acoge el Salón Atlántico del Caravaning / Cedida

La actividad comercial del Salón se concentrará en el pabellón 3 del recinto ferial y dispondrá de más de 8.000 metros cuadrados de exposición. En este espacio el visitante podrá acceder a las últimas novedades del sector, con vehículos más eficientes y tecnológicamente avanzados, de todas las gamas: autocaravanas, caravanas, camper, urban vans y overland 4X4; vehículos nuevos, seminuevo y kilómetro cero; complementos, equipamiento interior, remolques; productos para acampadas; servicios afines, asociaciones, etc.

Más de 400 vehículos en rotación, con precios y condiciones especiales, se pondrán a la venta en el marco de esta primera edición del Salón Atlántico del Caravaning, que contará con la participación como expositores de las principales empresas gallegas y nacionales de este sector.

En concreto, forman el plantel de expositores las firmas: Aventura Caravaning, Autocaravanas Mallón (con Mclouis y Mobilvetta), Caracol Park (con Adria, Sun Living, Bürstner y Giottiline), Galicia Caravaning (con Benimar, Hymer, Carado y Etrvsco), Van C Fun (con Roller Team y Ci), Yakart Autocaravanas (con Carthago, Concorde, Dethleffs, Dreamer, Itineo, Malibu, Rápido y Sunlight), Autocaravana Sur (con Pöss, Clever Vans, Van Line y Evolutión Vans), Camper Valdemoro, DSP Camper, TT Campers, Vancubic, VDK Karavan, Reimo, Rodamundos Fusión, Xplora Morocco, Atalaia Camper Park, Proyecta Galicia, IATI Seguros, Canal Home, Mr. Stove, Pepiño, Juventino, Joyería y Diseño, Pastelería Salma, así como las asociaciones: AGA, ACyLA, CAPA y PEKA.

Mapa del Salón Atlántico del Caravaning / Cedida

Los estudios realizados por el propio sector reflejan que al menos un 37 por ciento de los españoles se plantean adquirir en los próximos años un vehículo autocaravana, bien en el mercado nuevo o de ocasión. Este deseo viene incentivado por las particularidades de esta alternativa al turismo tradicional: movilidad y libertad; alojamiento integrado; contacto directo con la naturaleza; y estilo de vida flexible.

El Salón vigués, a través de la exposición comercial, el área de pernoctación con más de 16.000 metros cuadrados de superficie, y las actividades divulgativas, se posiciona como un espacio dinámico de comunicación entre el sector y el usuario final, garantizando una sinergia efectiva para que el visitante acceda a una experiencia real.

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El precio de la entrada será de seis euros al día, y si se opta por el abono para los cuatro días, será de 15 euros. Los menores de 12 años tendrán acceso gratuito. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la web TaquillaMotor.com.