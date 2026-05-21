Stellantis presenta su plan para crecer en 2030 con una nueva plataforma, STLA One, en el centro y 60 coches nuevos en camino

Stellantis ha presentado hoy Fastlane 2030, un plan global que abre un nuevo capítulo para la compañía europea y que prevé un crecimiento basado en seis pilares que se reparten entre mejorar las marcas, equilibrar los costes de producción, optimizar la capacidad de producción y mantener alianzas fuertes, al mismo tiempo que aumenta la inversión en tecnología e inteligencia artificial y la red de trabajo crece a nivel local.

Lo que parecen eslóganes abstractos empiezan a cobrar sentido en hechos tangibles como la presentación de la nueva plataforma global STLA One, que se lanzará en 2027. Esta plataforma global está pensada para cubrir los segmentos B, C y D y será multinergía, cubriendo las necesidades tanto 100% eléctricas, como híbridas como de combustión, incluso con sistema de microhibridación.

Nueva plataforma multienergía

La modularidad del diseño y esta posibilidad multienergía de la STLA One va a permitir reducir los costes en un 20% y de cara al próximo 2030 podrá ser la base de más de 30 modelos globales de Stellantis, acumulando dos millones de unidades de vehículos construidos sobre la STLA One.

La STLA One va de la mano de nuevas tecnologías: STLA Brain, un software más fluido y con más velocidad en procesamiento, el nuevo STLA SmartCockpit con inteligencia artificial que cada marca podrá adaptar a su propio diseño interior y estilo, y la tecnología steer-by-wire.

Plataforma STLA One / Stellantis

De cara al próximo 2030, Stellantis quiere que el 50% de sus modelos en todas las marcas y mercados se construyan con solamente 3 plataformas diferentes. Un movimiento que permite la escalabilidad de la tecnología y la adaptación a cada mercado al mismo tiempo que permite reducir los costes de producción.

Con esta nueva tecnología a disposición, Stellantis va a lanzar de aquí al 2030 un total de 60 nuevos coches y 50 renovaciones que van a ser significativas. De estas novedades, habrá 29 modelos que serán eléctricos, 15 que serán PHEV o REEV, 24 que serán híbridos y 39 que serán de combustión o con tecnología MHEV.

Asociaciones con empresas de calado mundial

Parte indispensable de este plan estratégico a cinco años de 60.000 millones de euros para acelerar el crecimiento y los beneficios son las colaboraciones que va a impulsar Stellantis con empresas de toda la cadena de valor de la industria automovilística y tecnológica.

Empezando, por supuesto, por la renovada colaboración con Dongfeng, que reactiva la producción de cuatro modelos en Wuhan (China) y que abrirá una sede en Europa (el 51% será de Stellantis) con la posibilidad de producir modelos de la marca china en Rennes (Francia).

Firma del nuevo acuerdo de colaboraciónentre Stellantis y Dongfeng. / Stellantis

Continua, sin duda, el trabajo con Leapmotor a través de la empresa conjunta (de la que Stellantis tiene el 51%) Leapmotor International. Hace pocos días se publicó la noticia sobre la llegada de modelos de Leapmotor a Villaverde, los ya sabidos en Figueruelas y el modelo conjunto con Opel.

Además, Stellantis va a trabajar con Tata para mejorar la competitividad en Asia Pacífico, Oriente Medio y África y Sudamérica a través de sinergias en fabricación, cadena de suministro, productos y tecnología. Por último, están abiertos los diálogos con Jaguar Land Rover para explorar sinergias de colaboración en el desarrollo de productos y tecnología en Estados Unidos.

Del mismo, Stellantis está avanzando con asociaciones estratégicas que pretenden complementar las capacidades internas y acelerar el desarrollo de vehículos: Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, NVIDIA, Uber, Mistral AI y CATL, entre otros.

Optimización de la producción y reducción de costes

Todo el plan también contempla la reorganización de las plantas de Stellantis repartidas a lo largo del globo, con especial atención a las fábricas en Europa, optimizando los procesos productivos sin tener que prever afectaciones en los puestos de empleo. Por ejemplo, se espera que la utilización de la capacidad en Europa aumente del 60% al 80% en 2030 y también lleguen al 80% de la utilización de Estados Unidos.

En lo que respecta a los mercados europeos, Stellantis reorganiza las marcas en dos globales (Peugeot y Fiat) y tres llamadas regionales (Opel, Citroën y Alfa Romeo). DS y Abarth dependerán de respectivamente de las dos principales marcas globales y se ha asegurado la continuidad de Maserati. Con este cambio se busca reforzar y afilar más las marcas europeas entendiendo que "Europa no es un único mercado". Con estos cambios en general, se esperan recortar 38 millones de euros en costes y crecer un 25% en la cobertura del mercado.

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Por otro lado, de cara a Norteamerica, se quiere crecer un 25% en beneficios y llegar a cubrir el mercado en un 90%, mejorando la competitividad de las marcas americanas en el portfolio de Stellantis.